Double Dead: Ты то, что ты ешь

Необычная книга вампирского жанра.

Поскольку на DTF сейчас «Месяц ан-… вампиров», пользуясь случаем, расскажу вам о неплохой книге.

Жанр её не нов и не молод, а также (внимание, каламбур), нуждается в свежей крови. Любая попытка освежить его заслуживает похвалы. Именно такой попыткой и стала книга Чака Вендига Double Dead.

Если в двух словах, то это приключенческий хоррор о вампире, который пытается выжить в условиях зомби-апокалипсиса.

Чак Вендиг — американский писатель, сценарист, геймдизайнер. В молодости он занимался фрилансом — писал для разных настольных RPG. По его словам, за десять лет работы за его плечами накопилось более двух миллионов знаков текста.

В первую очередь Чак известен благодаря успешной серии «young adult»— романов Miriam Black. Русскому читателю он известен благодаря «Последствиям» — романам нового канона из вселенной Star Wars, которые охватывают временной период между оригинальной трилогией и новой трилогией фильмов.

Чак Вендиг

Double Dead — дебютный роман Вендига, вышедший в 2011 году. До этого он публиковал лишь рассказы. Казалось бы, что с выбором темы для дебютной книги нужно быть осторожным (ведь речь идет о первом впечатлении), но только не в этом случае.

Главный герой этой истории — Коберн, вампир с тёмным прошлым (буквально не помнит ничего о своей человеческой жизни). Он просыпается после нескольких лет вынужденного сна и понимает, что в его любимом Нью-Йорке подозрительно тихо — в радиусе нескольких километров не слышно ни единого бьющегося человеческого сердца. Улицы же переполнены толпами зомби. Одному из них не посчастливилось вдвойне, и он стал ужином нашего главного героя.

Оригинальная обложка книги

Вот только кровь ходячего мертвеца оказалась непригодной для пищи. Коберн этого ещё не понимает, но запасов еды во всем мире осталось не так уж и много, а сесть на диету после вынужденного многолетнего покоя у него не получится.

Главный вампир Нью-Йорка вскоре выбирается за его пределы и сталкивается с группой выживших людей. Один из членов группы взывает к разуму Коберна и предлагает сделку — их безопасность в обмен на кровь. И начинается…

По характеру Коберн — харизматичный подонок. В мире до апокалипсиса он был богат и жил роскошной жизнью. Как он сам в том признается — 50 лет не покидал Манхэттэн, так как не было в этом надобности. Он жесток и умен, при этом старался не убивать людей просто так — в современном мире даже вампиру тяжело избавиться от трупа, не оставив следов. Коберн одновременно отталкивает и притягивает: на два крутых поступка приходится один гнусный.

Как и у всех нормальных вампиров, у Коберна имеется доступ к перечню суперспособностей. Свои суперсилы он черпает из выпитой крови и обычно их надолго не хватает. Ну и, конечно же, он боится солнечного света, а ещё — падений с большой высоты. В этой вселенной главный враг кровопийцы это, пожалуй, его скелет. Хоть Коберн и может сращивать свои переломанные кости за рекордное время, но они у него такие же хрупкие, как и у обычного человека.

Книга написана очень добротным, живым языком. Автор с самого начала задает высокий темп в повествовании, однако экшен-вставки всё-таки чередуются с дорогими моментами относительного мира и покоя.

Что касается непосредственно экшена, то тут всё максимально жестоко и весело. Наш кровосос-мизантроп оригинально убивает врагов налево и направо, приправляя всё это шутками от которых порой смеешься в голос. А порой и съёживаешься: у Коберна слишком высокая самооценка, и я сомневаюсь, что последний человек, который критиковал его шутки, дожил хотя бы до начала апокалипсиса.

Кадры из фильма «Зомби по имени Шон»

Коберн и выжившие путешествуют по очень интересной версии США — Вендиг представляет свое уникальное виденье американского постапокалиптического общества.

По пути слабоумные, но отважные люди влезают во всякое дерьмо, а Коберн, часто ценой своих конечностей, спасает их.

Ещё стоит сказать, что одним вампиром и ордами зомби, сверхъестественные элементы в романе не исчерпываются, но это уже достаточно спойлерная тема.

В 2012 году вышло продолжение романа — рассказ Bad Blood, а в 2016 году Double Dead и Bad Blood были переизданы в виде одной книги под названием The Complete Double Dead.

Во время чтения не покидает желание поскорей увидеть экранизацию. Double Dead это, по сути, золотая середина между Z Nation и The Walking Dead. Не тотальный фарс, как первый, и не чересчур серьёзный, как второй.

Не пытаясь кого-то одурачить, Вендиг называет своё детище «over the top pulp». Пожалуй, что именно возможность быть искренним с самим собой и позволила сделать из простого «чтива» нечто большее.

P. S. «Double-dead meat» — мясо животного, которое умерло от болезни. Употребление такого мяса в пищу ни к чему хорошему не приведет.

#месяцвампиров #литература