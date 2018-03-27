Путешествие в один конец

Впечатления от пилотного эпизода сериала «Террор»

Вечером 26 марта в сети появилась первая серия нового телешоу «Террор» от телеканала AMC. Это экранизация одноименного романа Дэна Симмонса , в котором известный американский автор совершил попытку художественной реконструкции одной из самых трагических экспедиций в истории освоения Арктики.

Сериал я ждал долго — с 2013 года, когда в сети стали появляться первые слухи о предстоящих съемках. Удивительно, что за минувшие пять лет в реальной истории двух исчезнувших британских кораблей «Эребус» и «Террор» появилась новая глава. Осенью 2014 года группа канадских подводных археологов обнаружила остов флагманского «Эребуса», а ровно два года спустя другая экспедиция отыскала последнюю гавань и второго судна.

С обнаружением обоих судов не развеялся мистический флер тайны, окружавший эту историю с 1848 года. Сами обстоятельства находок говорят об этом: первый корабль нашли, следуя указаниям старой инуитской легенды о «корабле мертвецов», а второй — по воле случая, из-за пропавшего фотоаппарата. Невольно складывается впечатление, что корабли будто бы должны были найти именно теперь, спустя столько лет.

Если возьметесь за просмотр сериала, держите эти факты в голове. Краски реальных событий дополняют эту переработанную литературным талантом Симмонса историю жизнью. А я же расскажу о своих впечатлениях от пилотного эпизода — в нескольких абзацах, с исчезающе малым количеством спойлеров.

Меня тревожит возможная реакция зрителей на стартовый эпизод шоу. В 45 минутах «пилота» нет ничего такого, что обычно обрекает на успех целый сезон и, как правило, сериал. Нет ни стремительных динамичных сцен, ни неожиданных сюжетных завязок, и даже яркая репрезентация досталась только одному персонажу — капитану Фрэнсису Крозье ( Джаред Харрис ).

Капитан Крозье (Джаред Харрис) может стать одним из самых запоминающихся персонажей

Сериал начинает игру с «картами, лежащими рубашкой вниз»: сюжетная линия не прячется от зрителя за некими ложными сценарными пластами. Лишь в финале серии в ней начинают проступать неясные очертания будущих драматических развилок. Любителям с ходу бросаться в кипящую пену сюжетного драйва с первых минут может не понравиться.

Очень здорово, что сериал не тратит время на длительное вступление. За неполные пять минут нам показывают и рассказывают о главной цели и бесславной участи, постигшей морскую экспедицию Джона Франклина . Удивительно, но AMC, пугающие некоторых своей страстью к многочасовым — и чаще всего утомительным для зрителя — блужданиям ходячих главных героев, на этот раз, похоже, решили сжать экранное время максимально плотно. Экспозицию намертво «приварили» к завязке.

HMS Terror и HMS Erebus — обоим судам британского флота не суждено было войти в воды Тихого океана

События стартуют накануне второй полярной зимовки. Сентябрь 1846 года: год путешествия позади, пройдены острова Бичи и Соммерсет, бушприты кораблей нацелены на финальную точку маршрута — остров (или, как ошибочно полагали в то время, полуостров) Кинг-Уильям. Никаких долгих прелюдий: погружение в мрачную атмосферу литературного первоисточника происходит сразу.

Уже погибли трое моряков, еще двое расстанутся с жизнью в первые двадцать минут. «Эребус» поврежден, и ведущим судном становится менее мощный «Террор». Больной и неяркий свет солнца сквозь снежную пелену ложится неровно на потрепанные ветром паруса. Над экспедицией кружат невидимые вихри смерти, и ледовый плен неспешно сжимает холодные объятия вокруг британских кораблей.

«— Так, значит, у вас нет ни спасательного корабля, ни хотя бы плана спасения? — Нет…» Д. Симмонс

Однако еще не все так плохо и пессимистично. Почему? Сюжет книги начинает путь к трагическому финалу до начала третьей зимовки в 1847 году — то есть спустя год от момента старта событий сериала. Благодаря этому мы еще можем увидеть последние искры энтузиазма в глазах старших офицеров и до конца не поблекший румянец на лицах матросов. Льды еще не превратились в грозные паковые тиски, и корабли кое-как продолжают путь.

Мне кажется, что это правильная точка отсчета. Старт сериала с этого места значительно упростит восприятие контраста «до» и «после». Одинаково гибнущих от голода и холода людей в первой и заключительной серии было бы не различить.

В сериале есть замечательный Фрэнсис Крозье. Он пьет виски декалитрами, наяву тоскует о прежней жизни на британских берегах, проявляет упорство в стремлении доказать начальнику экспедиции губительную ошибочность выводов последнего. Тревожащийся и уравновешенный, редкая смесь фатализма и воли к борьбе. Пожалуй, как и в книге, Крозье станет «душой» истории. Равно как и его корабль — неплохо нарисованный, с богатым парусным вооружением, просмоленными вантами и заклепками, отлитыми на портсмутской фабрике в тот год, когда столичные театры впервые давали «Посмертные записки Пиквикского клуба».

Слева направо: капитан Крозье, сэр Джон Франклин, командор Фицджеймс

Полный порядок с телевоплощениями капитана Джона Франклина (Киран Хайндс) и командора Фицджеймса ( Тобайас Мензис ). В кадре опытный полярный исследователь, за плечами которого четыре тяжелейшие экспедиции в канадскую Арктику, и честолюбивый знаток южных морей. Оба алчут славы первооткрывателей Северо-Западного морского прохода. Веришь каждому. Веришь, что эти офицеры способны завести свои корабли в ледяную пасть самого Дьявола.

«Все любили капитана сэра Джона Франклина. Но никто его не уважал» Д. Симмонс

Заинтересовала киношная инкарнация помощника конопатчика Корнелиуса Хикки. У этого персонажа в романе важная роль, и выбор Адама Нагаитиса, которого пригласили сыграть Хикки, поначалу меня смутил. У актера правильные черты лица, и с книжным Хикки, которого отличала чуть ли не крысиная внешность, его роднит только хитрый прищур. Оказалось, что за плечами Нагаитиса есть роль столь же «высокоморального» человека. А при просмотре первой серии стало ясно, что сценаристы решили сделать Хикки более сложным и объемным персонажем. Поэтому в «пилоте» тот предстает ловким, но осторожным бунтарем, который умело прячет коварство за холодным безразличием.

Доктор Гарри Гудсир и помощник конопатчика Хикки

Пол Риди в роли доктора Гарри Гудсира — находка, уж простите. Бог знает почему, но именно таким я и представлял скромного судового врача, пока читал роман. Носитель христианских добродетелей, не ханжа и не моралист. Гудсир знает свое дело и старается если не спасти, то хотя бы облегчить участь больного.

В целом я остался доволен пилотной серией «Террора». Если у AMC все получится, то мы увидим хотя и мрачную, но поучительную историю о том, как в гонке за новыми знаниями человек рискует потерять все, включая саму жизнь. И однако же, желание жить в человеке неистребимо и открывает в нем силы, которые могут породить как нечто прекрасное, так и совершенно жуткое.

Из минусов могу выделить два момента. Непросто поверить в то, что события развиваются в полярных водах Канады. Припорошенные легким снегом мачты да трясущиеся губы матросов — слишком мало для того, чтобы поверить в тридцатипятиградусный мороз. Ну, хотя бы шапки носят — это уже прогресс, ожидаем «уэльских париков». Второй момент — мистика. Обруч беды и потустороннего рока осязаемо стягивают корабли и экипаж едва ли не с первых минут. Зловещие предзнаменования, холодный туман и лица покойников. Первоисточник тоже заигрывал с предрассудками европейцев и зловещими хтоническими мифами эскимосов, но не слишком ли рано их ввели?

Первая серия долгожданного «Террора» — неплохой, но достаточно сдержанный старт для экранизации романа, который Стивен Кинг назвал одним из лучших, среди опубликованных в 2007 году. Приятного просмотра, пейте больше лимнонного сока и держите ноги в тепле.

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