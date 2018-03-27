Центр патологии речи и нейрореабилитации проводит День открытых дверей

Сотрудники Центра патологии речи и нейрореабилитации окажут горожанам свободную консультативную помощь по вопросам речевого развития. День открытых дверей в Отделении дневного пребывания проведут 30 марта.

С особенностями логопедических процессов жителей района познакомят квалифицированные специалисты центра. Врачи и психологи проконсультируют желающих и дадут индивидуальные рекомендации: каждый сможет получить ответ на вопрос из области поддержки детей с разного рода затруднениями, такими как задержки психомоторного развития, заикание, отсутствие речи.

Мероприятие начнется в 15:00 по адресу: улица Николоямская, дом 20, строение 1. Вход свободный, предварительная регистрация не требуется.