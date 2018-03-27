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Правду и вымысел в сериале «Игра престолов» разделили историки
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Правду и вымысел в сериале «Игра престолов» разделили историки 

Все новости Новосибирской области 52 минуты назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Жестокая сказка о драконах, детях леса, ледяных чудовищах и королевских интригах — «Игра престолов» — уже стала культовым эпосом для миллионов зрителей и читателей по всему миру. Живописные панорамы вымышленных средневековых городов, шикарные костюмы и лихо закрученный автором Джорджем Мартином сюжет. Чем закончится сага, пытаются угадать и фанаты, и профессиональные историки.
— Он создал мир, в который можно погрузиться, это невероятно интересно и популярно. У нас такое представление, что это фантастический мир — лето раз в несколько лет, драконы летают, мертвецы оживают, но я-то считаю, что он создал модель мировоой истории, и поэтому это так интересно, — говорит историк Тамара Эйдельман.
В основе сюжета — война Алой и Белой Розы. Борьба за престол между Ланкастерами и Йорками (в сериале эти семьи представлены домами Ланнистеров и Старков) — разыгралась в 15 веке. Однако Джордж Мартин выводит повествование за рамки средневековой Англии и легко вписывает в свои романы события всей истории человечества. От мифов древнего Рима до преданий о затонувшей Атлантиде.
— Интересно, на чем это было основано, я так понимаю, это не только художественная выдумка, но и исторический бэкграунд, — говорит житель Новосибирска Сергей Кратов.
Действительно, образ главного из вольных городов Браавоса списан с Венеции, Валирия — прообраз затонувшей Атлантиды, орда дотракийцев вбирает в себя черты гуннов, монголов и американских индейцев. Джордж Мартин умело использует механизмы истории, свойственные разным эпохам. Загадки сериала, уже ставшего культурным феноменом, объединяют разные поколения фанатов по всему миру.
— Наверное, я из числа тех редких людей, которые не смотрели «Игру престолов», но я очень хочу посмотреть. Начинала три раза, и не заходило. Наконец, я хочу с помощью этой лекции проникнуться и посмотреть, потому иногда мне стыдно перед своими друзьями, что я единственная, кто не видел, — говорит жительница Сургута Евгения Банникова.
Джордж Мартин плетет свободную историческую канву, смешивая вымысел и реальность. А нам, поклонникам саги, остается лишь гадать, последует ли развитие сюжета за всемирной историей или автор придумает что-то новое?
Этот внушительный том — лишь шестая часть придуманного Джорджем Мартином сказочного мира. Как завершится сага, кажется, не знает и сам автор. Война роз завершилась сменой правящей династии и началом Нового времени английской истории. Однако, по словам продюсеров сериала, у авторов более мрачные планы. Выживут ли любимые герои, узнаем только в следующем году.
Все выпуски новостей телеканала ОТС, а также программы «Итоги недели», «ПАТРИОТ», «Экстренный вызов», «Пешком по Новосибирской области», «ДПС — дорога. Перекресток. Судьба», «От первого лица» выложены на сайте YouTube.
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