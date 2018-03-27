Игумен: традиции разговляться шашлыком и колбасой на Пасху нет

Правда ли, что на Пасху — единственный день в году, когда монахам разрешается есть мясо? Относится ли это к церковной традиции? Второй вопрос личного плана: у нас на производстве полагаются бесплатные обеды, но выбор меню не богат, и часто туда входят мясные блюда. Во время Великого поста я ел всё, что нам давали, — является ли это грехом? (Сергей, разнорабочий, Пермь)

Отвечает сотрудник Синодального миссионерского отдела, выпускающий редактор журнала «Миссионерское обозрение», настоятель архиерейского подворья храма Святой Троицы села Новотроевка Белгородской епархии игумен Агафангел (Белых):

Монашеская жизнь, в отличие от мирян и женатого духовенства, до мелочей регламентируется множеством канонов и правил. Есть такая толстенная книга под названием «Типикон», в которой расписан практически каждый день года: как молиться, как поститься и что при этом можно есть. Про Пасху там прямо сказано: «в седмицу светлую… разрешается монахам сыр и яйца, мирским же — мясо». Значит, церковной традиции разговляться шашлыком и колбасой монахам на Пасху не существует. Как раз наоборот: хотя ни одно соборное правило или еще какое официальное церковное постановление ничего не говорит о подобном запрете, с давних времен и до наших дней в монастырях из поколения в поколение передается традиция воздержания от животной пищи (при том что, также традиционно, вне поста — яйца, рыба, молоко разрешаются).

Такое воздержание понятно. Ведь часто человек приходит в монастырь по любви к чистоте души, к молитве, для того, чтобы успешнее бороться со своими зависимостями, страстями и пороками. Игумен спрашивает пришедшего: «Что пришел, брате, припадая к святому жертвеннику и святой дружине сей?» Тот отвечает: «Желая жития постнического, честный отче». Поэтому и приветствуется аскеза и умеренность во всем. А на Пасху и так хватает светлой радости, и никакие котлеты и пельмени не добавят к ней ничего больше.

Однако, друзья, не стоит зацикливаться на гастрономической части поста, это вещь второстепенная. Главное-то совсем другое. Вот вам пример из древнего собрания разных монашеских историй — «Патерика»:

"Однажды епископ Епифаний послал за аввой Иларионом и просил его так: приди, повидаемся прежде разлучения нашего с телом! Когда пришел Иларион, они обрадовались друг другу. За трапезою принесена была птица, и епископ, взяв ее, подавал Илариону. Старец сказал ему: «Прости мне! С того времени, как принял монашеский образ, не ел я ничего мясного». «А я, — сказал Епифаний — с того времени, как принял монашеский образ, не допускал, чтобы кто-либо заснул, имея что-то против меня, и сам не засыпал, имея немирность против другого». Иларион сказал: «Прости мне! Твоя добродетель больше моей».

Вот о таком устроении жизни хорошо нам думать, а не о том, что там в холодильнике залежалось.

На мирян же монастырские уставы не распространяются. Как правило, человек сам (или советуясь с опытным священником) определяет меру своего воздержания. А тяжело и физически работающим никаких сухарей и капусты не хватит для поддержания сил. Ешьте, друзья, в этом случае, все, что дают, и не переживайте. Если будет мир на сердце и во всем любовь, то остальное приложится. И помните — скоро Пасха!