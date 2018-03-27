Ещё
В Зеленограде стартовал конкурс юных талантов в честь юбилея города
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Зеленограде стартовал конкурс юных талантов в честь юбилея города 

Старое Крюково 36 минут назад
Фото: Старое Крюково
С 26 марта Культурный центр «Доброволец» проводит открытый фестиваль-конкурс «Юные таланты зеленого города», приуроченный к 60-летию Зеленограда.
По мнению организаторов фестиваля, Зеленоград молод, но уже имеет свои сформировавшиеся самобытные культурные традиции. Его творческие коллективы — лауреаты различных международных, российских, московских фестивалей и конкурсов — известны далеко за пределами города. Развернутая сеть учреждений культуры играет важную роль в эстетическом воспитании и организации досуга жителей.
Срок подачи заявок для участия в конкурсе — до 12 апреля. С подробной информацией можно познакомиться по ссылке.
Старое Крюково: последние новости
Зеленоградские семьи лучше всех сориентировались в лесу на лыжах Префект Зеленограда поздравил победителей конкурса детского рисунка Выездная «Родительская приемная» встретила посетителей в Старом Крюково
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Известные артисты, связавшие свою жизнь с религией2
Какой сериал самый дорогой в истории15
Какие фильмы посмотреть в апреле
Особенности застольного этикета разных стран
Тест: хорошо ли вы помните фильм «Гараж»
Видео
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
00:31
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение