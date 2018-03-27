В Зеленограде стартовал конкурс юных талантов в честь юбилея города

С 26 марта Культурный центр «Доброволец» проводит открытый фестиваль-конкурс «Юные таланты зеленого города», приуроченный к 60-летию Зеленограда.

По мнению организаторов фестиваля, Зеленоград молод, но уже имеет свои сформировавшиеся самобытные культурные традиции. Его творческие коллективы — лауреаты различных международных, российских, московских фестивалей и конкурсов — известны далеко за пределами города. Развернутая сеть учреждений культуры играет важную роль в эстетическом воспитании и организации досуга жителей.

Срок подачи заявок для участия в конкурсе — до 12 апреля. С подробной информацией можно познакомиться по ссылке.