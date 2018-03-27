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В Кургане пропала 11-летняя девочка
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В Кургане пропала 11-летняя девочка 

Уральский меридиан 2 часа назад
Фото: Уральский меридиан
Вика Коровина ушла из дома вчера, 26 марта, в 9:30 утра. Где сейчас ребенок никто не знает. Связь прервалась вчера после полудня.
Вика Коровина
Последний раз Вику видели у магазина «Родник» в микрорайоне Восточный. Как она оказалась так далеко от дома и куда направилась потом — неизвестно. Полиция и родные ребенка уже развесили по городу и разместили в соцсетях информацию о девочке. В момент исчезновения на девочке был надет черно-бирюзовый пуховик до колена, фиолетовая вязаная шапка, темно-синие джинсы. Раньше Вика из дома не сбегала и всегда информировала родителей о том, где она находится.
Розыск Виктории Коровиной проводит ОП №1 города Кургана. Телефон дежурной части 8 (3522) 23-85-28
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