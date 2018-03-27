В Кургане пропала 11-летняя девочка

Вика Коровина ушла из дома вчера, 26 марта, в 9:30 утра. Где сейчас ребенок никто не знает. Связь прервалась вчера после полудня.

Вика Коровина

Последний раз Вику видели у магазина «Родник» в микрорайоне Восточный. Как она оказалась так далеко от дома и куда направилась потом — неизвестно. Полиция и родные ребенка уже развесили по городу и разместили в соцсетях информацию о девочке. В момент исчезновения на девочке был надет черно-бирюзовый пуховик до колена, фиолетовая вязаная шапка, темно-синие джинсы. Раньше Вика из дома не сбегала и всегда информировала родителей о том, где она находится.

Розыск Виктории Коровиной проводит ОП №1 города Кургана. Телефон дежурной части 8 (3522) 23-85-28