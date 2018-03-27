Антология стихотворений проекта «Живые поэты» выйдет 10 апреля

10 апреля в издательстве «Эксмо» выходит антология стихотворений проекта «Живые поэты». Книга объединила лучших авторов «ЖЫ» за три года — именитых литераторов, культовых музыкантов, молодых малоизвестных авторов и героев андеграунда. Отобранные из 20 тысяч заявок стихи покажут читателю, насколько разной и необычной может быть современная поэзия.

"В книгу вошли стихотворения 119 авторов, среди них много признанных и известных людей. Но основной корпус текстов составляют стихи тех, кто никогда не издавался в больших издательствах или вообще не печатался на бумаге — в этом я вижу первое из двух основных достоинств этого сборника. Второе — в том, что средства, полученные с реализации, пойдут в благотворительный фонд спасения тяжелобольных детей «Линия жизни». Так что это живая книга со всех точек зрения, " — подчеркнул создатель проекта «Живые поэты» Андрей Орловский

"Живые поэты" — литературная платформа, способствующая развитию и популяризации современной поэзии, созданная Орловским. За время существования редакторы опубликовали в СМИ и социальных сетях бесчисленное количество текстов 250 поэтов. География «Живых поэтов» включает в себя 80 городов 15-ти стран: Россия, Финляндия, Украина, Латвия, Шри-Ланка, Великобритания, Белоруссия, Израиль, Молдавия и другие.

Андрей Орловский — современный поэт, писатель и журналист. Организовал более 500 литературных чтений и фестивалей, дал восемь сольных концертных туров по СНГ. Последний из них, тур в защиту книги "#спички. дорога домой" (2016), включал в себя 42 города трех стран. На счету автора — три книги стихов и прозы, курс лекций «Литература с черного хода» и несколько десятков публикаций в крупных отечественных СМИ.

Презентация сборника пройдет в рамках весеннего фестиваля "#вЖЫвую", который состоится в мае.