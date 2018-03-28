Лекарство против страха: как работает медицина катастроф

На телеканале «МИР» стартовал многосерийный фильм, где главный герой — легендарный военный хирург Андрей Ковалев . Спасать других, рискуя собственной жизнью, ему не привыкать. Но оказывается, что подобных примеров хватает и в жизни. С героем, который мог бы стать прототипом киношного персонажа, встретилась корреспондент «МИР 24» Наталья Дюжикова.

«Выезжая на место, мы надуваем подобное пневмокаркасное сооружение, которое может быть готово к приему пострадавших в течение буквально 6-8 минут», — поясняет Леонид Борисенко.

Еще через несколько минут надувная палатка превращается в полноценную операционную. Полковник медицинской службы запаса, главный специалист руководства ВЦМК «Защита» Леонид Борисенко в такой работал не раз. В прошлом — военный хирург, сегодня он тренирует специалистов в центре медицины катастроф.

«Рентгеновский аппарат — все привыкли, что он гигантских размеров, а здесь он портативный, прячется в небольшой ящик», — говорит Борисенко.

Кардиограф, дифибриллятор, аппарат для наркоза — эти и другие приборы устойчивы к ударам и водонепроницаемы. Техника работает в экстремальных условиях. К непредсказуемым ситуациям должны быть готовы и люди.

ДТП, природные катастрофы, вооруженные нападения. Леониду приходилось работать на Северном Кавказе — во время военного конфликта. Тогда прямо в центре Грозного был развернут полевой госпиталь. Ранее он оперировал жертв землетрясения в Армении. В Ереван вылетел в первые часы после трагедии.

«Где-то в течение 2 суток мы не выходили из операционной. Потом я вышел на улицу и перед приемным отделением увидел одежду, которая лежала в виде кучи, и эта куча была высотой до 2 этажа. То есть, мы приняли безумное количество людей», — отмечает Леонид Борисенко.

Леонид вырос в семье медиков. Военным хирургом стал по примеру отца. Закончил военно-медицинскую академию в Санкт-Петербурге. Учебное заведение — легендарное, в нем еще Пирогов оперировал. Именно там разворачивается действие фильма «Лекарство против страха».

«Страх приходит потом, а сначала нужно сконцентрироваться на работе, на том, чтобы максимально оказать помощь раненым или пострадавшим», — говорит Леонид Борисенко.

Жизненные принципы главного героя фильма и Леонида Борисенко вполне совпадают — профессионал не имеет права на страх.

Сериал «Лекарство против страха» можно посмотреть на телеканале «МИР» с понедельника по четверг в 19:20.

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