«С этим городом я ощущаю душевное родство». Владимир Спиваков закрывает фестиваль в Тюмени

Фестиваль, который стартовал 25 марта, проходит при поддержке Министерства культуры РФ в рамках программы «Всероссийские филармонические сезоны». Слушателям будет представлено три программы. Для гостей фестиваля три дня играет Национальный филармонический оркестр России. За дирижерским пультом — идейный вдохновитель фестиваля Народный артист СССР Владимир Спиваков

Он рассказал, что для Национального филармонического оркестра принципиально как можно чаще выступать перед российской публикой. А с Тюменью у мастера связаны хорошие воспоминания и ассоциации как с городом, где любят симфоническую музыку. «В городах, где чувствуется особое внимание к культуре со стороны местных властей, совершенно другое настроение у людей, — замечает Спиваков. — Люди и работают иначе, и в семье наблюдается больше благополучия, и детей воспитывают по-другому. Это очень важно».

Когда он узнал, что в Тюмень есть возможность провести такой фестиваль, Владимир Спиваков откликнулся без раздумий. В свое время Владимир Теодорович помог одному из местных храмов, и во время очередного визита в наш город вспомнил эту историю. «На концерт приехал батюшка и пригласил меня посетить строительство храма. Приезжаю и вижу, что колокола с крестами стоят в снегу. Я говорю: как же так, почему не поставили? А он мне объясняет, что церковь построена на частные деньги, государство не участвует, поэтому средств на все не хватает. Допустить такого кощунства и пройти мимо этого неравнодушного человека я не мог. Естественно, я забил в колокола. Во-первых, обратился к человеку, который когда-то возглавлял Тюменскую область — Сергею Собянину , а также к Светлане Медведевой (жене премьер-министра РФ, руководителю попечительского совета целевой комплексной программы „Духовно-нравственная культура подрастающего поколения России“ — ФедералПресс ). Как я впоследствии узнал, все было установлено», — поделился маэстро.

Еще одна трогательная история произошла в ним в тюменской гостинице. «Мы очень много репетировали перед концертом и я элементарно не успевал поесть. И обратился к администратору отеля: „Простите, я знаю, что ресторан уже закрыт, но нельзя ли мне что-нибудь подать, все равно, что есть готового, чтобы не утруждать поваров. У меня есть 15 минут, потом я снова уеду на репетицию“. Мне сказали: „конечно, не беспокойтесь, а что бы вы хотели:“. Я говорю: „что угодно“. Я жил в интернате, в общежитии, поэтому не привередничаю в таких вещах. Спускаюсь, мне подают горячий борщ и пельмени. Тут я вижу, что справа стоят несколько поваров. Смотрю на них, потом на тарелку пельменей. И вижу, что на каемочке горчицей написано: „Мы вас любим“! Такое не забывается. Я даже позвонил жене и рассказал ей об этом. А время тогда было непростое. И она в ответ шутит: „Ну придется мне горчицей написать, что у нас ни хрена нет в холодильнике“, — смеется Владимир Теодорович.

Во время нынешнего визита в Тюмень он побывал в недавно открывшемся музейном комплексе имени Ивана Словцова. „Должен сказать, что я очень рад за тюменцев, что у них теперь есть такой прекрасный музей. Меня узнали, хотя я хотел незаметно походить по залам, проводили в запасники. Там очень много потрясающих экспонатов. Рад за музейных работников, счастлив, что им наконец-то, кажется, увеличили заработную плату. Потому что это как раз подлинные служители искусства. А сам комплекс очень замечательный. Правда, строили его лет 20. Я помню, что как ни приеду — там все время стройка. Я написал в музее свои пожеланию к следующему приезду. Так что с Тюмень у меня наблюдается некое душевное родство“, — признался дирижер.

По словам, Владимира Спивакова, сегодня подрастает очень талантливое поколение музыкантов, с которым он связывает большие надежды. „Через мой детский фонд прошло более 25 тысяч детей. Могу засвидетельствовать, что в России, особенно в регионах, рассыпаны невероятные „бриллианты“. Остается только им помогать, протягивать руку, следить за их здоровьем. С сожалением узнал, что у многих с этим не все в порядке. Сы их лечим, организуем обследование, затем учим, проводим мастер-классы, дарим инструменты. Когда ребенок чувствует, что его любят и ценят не только родители, бабушки и дедушки, он дальше несет эту любовь в мир“, — поделился Владимир Теодорович.

В фестивале также принял участие артист театра Новая опера Василий Ладюк (баритон). „Я очень счастлив, что мы выступаем здесь вместе с ним. Он потрясающий певец, он также является приглашенным солистом Большого театра, — заметил Спиваков. — Мы с ним давно выступаем. И что мне особенно нравится, он настоящий служитель музыки. Сейчас жизнь непростая. И немного тех, кто соглашается выступать, если по финансовым условиям нет возможности предложить достойную оплату. Василий — один из тех, кто никогда не спрашивает: а сколько денег я получу. И если нужно выступить на благотворительных концертах, он всегда соглашается“.

Василий Ладюк подтвердил, что с Владимиром Спиваковым и его оркестром их связывает многолетняя дружба. „Это настоящий творческий союз, который призван доставить удовольствие зрителю, — говорит он. — Но и мы при этом сами получаем удовольствие от совместного музицирования“.

Концерт — закрытие фестиваля в Тюменской филармонии состоится сегодня в 19 часов.