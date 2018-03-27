Благотворительному Фонду Константина Хабенского 9 апреля 2018 года исполняется десять лет.
Проект «БеспринцЫпные чтения» поздравляет команду и подопечных Фонда и приглашает зрителей 1 апреля в 13.00 на первые «БеспринцЫпные семейные чтения» в «Гоголь-центре». Все собранные от продажи билетов средства будут направлены на помощь подопечным Фонда — детям с опухолями мозга.
Рассказы современных отечественных авторов прочтут Константин Хабенский, Ингеборга Дапкунайте, Сергей Гармаш, Аглая Тарасова, Ольга Литвинова, Александр Цыпкин и Александр Маленков. Грустные и веселые истории о дружбе и любви будут интересны как самым маленьким слушателям, так и взрослым.