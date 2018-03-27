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В Отрадном провели мастер-класс по настольному теннису
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В Отрадном провели мастер-класс по настольному теннису 

Управа района Отрадное 1 час назад
Фото: Управа района Отрадное
Юные жители Отрадного на минувшей неделе посетили мастер-класс секции по настольному теннису. Он прошел в одном из филиалов центра досуга и спорта «Юность» на улице Декабристов.
— На открытом уроке тренер Стела Тимонова учила детей пользоваться роботом для настольного тенниса. Все желающие участники мастер-класса смогли посоревноваться с роботом и отработать свои удары, — рассказали в администрации «Юности».
Отметим, что центр регулярно проводит открытые занятия по разным видам спорта для всех желающих. За анонсами мастер-классов можно следить на официальном сайте учреждения по ссылке: www.yunost-otradnoe.ru. (вт)
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