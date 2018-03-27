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Ценник Победы: за год празднование 9 Мая в Екатеринбурге подорожало на 150 тысяч рублей
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Ценник Победы: за год празднование 9 Мая в Екатеринбурге подорожало на 150 тысяч рублей 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Администрация Екатеринбурга выбрала компанию, которая займётся подготовкой мероприятий ко Дню Победы. Конкурс выиграло ООО «Организатор». Этот участник попросил наименьшую цену за свои услуги. «Скидка» составила 850 тысяч рублей — при начальной цене контракта в 20 миллионов.
Как уточнили Е1.RU в мэрии, компания «Организатор» — это часть распавшейся компании «Интершоу», которая проработала на ивент-рынке Екатеринбурга почти 20 лет. Эта компания не раз готовила День города и День Победы.
В конкурсе также участвовали ООО «Праздник-сервис» (цена работ — 19,9 млн) и ИП Четверня (цена работ — 19,95 млн).
Победитель конкурса должен будет не только организовать большой праздник 9 Мая на площади 1905 года, но и провести ещё два десятка мелких мероприятий, таких как митинги, вахта памяти, приём ветеранов, гала-концерт ветеранских коллективов в ТЮЗе, возложение цветов к памятникам, «Бессмертный полк», театр под открытым небом на площади 1905 года, историческая реконструкция в ЦПКиО и другие.
В День Победы в городе пройдёт сразу несколько концертов. С 12:00 до 18:00 музыкальная программа ждёт горожан в Историческом сквере, а с 19:00 до 23:30 там будет гала-концерт. На улице Пушкина с 14:00 до 19:00 будет концерт арт-проекта «Бомонд» — «Споёмте, друзья». С 16:00 до 22:30 большой концерт пройдёт на Октябрьской площади. Планируется, что в День Победы в Екатеринбурге выступит несколько звезд. Также в Историческом сквере пройдёт уникальный иммерсивный театр, в котором зрители станут соучастниками театрального действия. Праздник закончится фейерверком, который будет длиться 15 минут.
Кстати, в прошлом году празднование Дня Победы обошлось Екатеринбургу в 19 миллионов рублей.
Как екатеринбуржцы отпраздновали 9 Мая в прошлом году, смотрите в нашей онлайн-трансляции.
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