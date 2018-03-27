Ценник Победы: за год празднование 9 Мая в Екатеринбурге подорожало на 150 тысяч рублей 

Администрация Екатеринбурга выбрала компанию, которая займётся подготовкой мероприятий ко Дню Победы. Конкурс выиграло ООО «Организатор». Этот участник попросил наименьшую цену за свои услуги. «Скидка» составила 850 тысяч рублей — при начальной цене контракта в 20 миллионов.
Как уточнили Е1.RU в мэрии, компания «Организатор» — это часть распавшейся компании «Интершоу», которая проработала на ивент-рынке Екатеринбурга почти 20 лет. Эта компания не раз готовила День города и День Победы.
В конкурсе также участвовали ООО «Праздник-сервис» (цена работ — 19,9 млн) и ИП Четверня (цена работ — 19,95 млн).
Победитель конкурса должен будет не только организовать большой праздник 9 Мая на площади 1905 года, но и провести ещё два десятка мелких мероприятий, таких как митинги, вахта памяти, приём ветеранов, гала-концерт ветеранских коллективов в ТЮЗе, возложение цветов к памятникам, «Бессмертный полк», театр под открытым небом на площади 1905 года, историческая реконструкция в ЦПКиО и другие.
В День Победы в городе пройдёт сразу несколько концертов. С 12:00 до 18:00 музыкальная программа ждёт горожан в Историческом сквере, а с 19:00 до 23:30 там будет гала-концерт. На улице Пушкина с 14:00 до 19:00 будет концерт арт-проекта «Бомонд» — «Споёмте, друзья». С 16:00 до 22:30 большой концерт пройдёт на Октябрьской площади. Планируется, что в День Победы в Екатеринбурге выступит несколько звезд. Также в Историческом сквере пройдёт уникальный иммерсивный театр, в котором зрители станут соучастниками театрального действия. Праздник закончится фейерверком, который будет длиться 15 минут.
Кстати, в прошлом году празднование Дня Победы обошлось Екатеринбургу в 19 миллионов рублей.
Как екатеринбуржцы отпраздновали 9 Мая в прошлом году, смотрите в нашей онлайн-трансляции.