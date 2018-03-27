«Когда я играла „Модерато“, я выразила свои чувства, которые были у меня на душе»

НАВАШИНО«Когда я играла «Модерато», я выразила свои чувства, которые были у меня на душе»Ученица 6 класса фортепианного отделения Навашинской Детской школы искусств Карина Лобкова (класс преподавателя Екатерины Рубцовой) стала лауреатом VII Открытого областного смотра-конкурса пианистов «Музыкальный калейдоскоп».

Целью конкурса явилось выявление творческих способностей детей, повышение профессионального уровня и укрепление творческих связей преподавателей, а также сохранение традиций сольного исполнения.

Конкуренция между участниками была велика. За звание лучшего исполнителя боролись 70 юных музыкантов из 16 городов Нижегородской области. Для каждого исполнителя конкурс — важный этап в многолетнем обучении музыке. Карина уже имеет опыт участия в подобных испытаниях, являясь лауреатом зональных, областных и международных конкурсов.

На этот раз она показала свои способности в номинации «Сольное исполнение программы». Участников было 30 человек. На суд высокопрофессионального жюри, в состав которого вошли ведущие преподаватели Нижегородской консерватории имени М. И. Глинки, Дзержинского музыкального колледжа, представители «Учебно-методического центра художественного образования», Карина представила два разных по характеру произведения: «Модерато» Ми бемоль мажор Ц. Кюи — лирическую пьесу русского композитора — и «Танец из Йольстера» Э. Грига. Карина так выразила свое отношение к исполнению и к конкурсу:

— Когда я играла «Модерато», я выразила свои чувства, которые были у меня на душе. А при исполнении пьесы «Танец из Йольстера» Э. Грига вспоминала веселые моменты, праздники. Перед исполнением мне было чуть-чуть страшновато, но меня поддерживали родители и Екатерина Александровна. Программу мы готовили тщательно и кропотливо с начала учебного года. Учитывая высокий уровень конкурса, я много занималась. У меня не получались некоторые моменты. Приходилось и дома тренироваться… Но после объявления результатов конкурса, когда меня назвали лауреатом, я очень обрадовалась!

— Карина очаровала слушателей культурой звука, глубоким, проникновенным и одновременно ярким исполнением пьес. Председатель жюри отметила, что Карина своим исполнением тонко передала русскую музыку и очень ярко и образно исполнила пьесу Э. Грига, — дала оценку выступления своей ученицы преподаватель Екатерина Александровна Рубцова.

Во время разговора выяснилось, что у Карины есть пример для подражания. Выпускница Екатерины Александровны Алина Мохова сейчас является студенткой I курса Нижегородской консерватории и во время выступлений Карины на областных конкурсах часто поддерживала ее и давала важные советы. Надеемся, что и подобные конкурсы, и советы профессионалов — хороший стимул для совершенствования и стремления к новым успехам.

Источник: «Приокская правда»