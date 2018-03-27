Британец изображает в Paint любые сумасшедшие фантазии подписчиков

Британец Джеймс Мюррей (James Murray) с 2013 года ведет блог «Джим это нарисует»: читатели присылают ему подробные описания разных ситуаций с участием знаменитостей или известных персонажей, а он изображает это в Microsoft Paint. Получается довольно безумно, но весело.

Источник: Design You Trust

Альберт Эйнштейн, «Дорогой Джим! Пожалуйста, не могли бы вы нарисовать команду корабля из «Звездного пути», но чтобы в кресле капитана сидел Стивен Хокинг , а рядом с ним стояли Мария Кюри Джордж Вашингтон Карвер, Галилео Галилей и Дороти Ходжкин? Они воссоединились в загробном мире, чтобы и дальше развивать науку на благо всего человечества, отважно отправившись туда, где еще не бывал ни один покойный гений. Рэй Хэмилл».

«Дорогой Джим, можно мне к Рождеству получить картинку, как Безумный Макс защищает грузовик Coca-Cola от нападения конкурирующих производителей безалкогольных напитков (Pepsi, Cresta, Barr, Panda Pops и так далее)? Ему зачем-то нужно сопроводить его в Честерфилд. Джейми Бэнхем».

«Не могли бы вы нарисовать, как Роберт Мугабе работает в McDonald’s? Товары в результате стоят миллиарды зимбабвийских долларов, и другие сотрудники (Рональд Макдональд, талисман сети Гримас и прочие) устраивают переворот. Грэм Мур».

Ким Чен Ын в цветных трусах и со сладкой ватой в руках катается на серфе по огромным золотым волнам, которые представляют из себя волосы Трампа. По просьбе Робина Хейлса».

«Дорогой Джим! Пожалуйста, нарисуй, как сэр Дэвид Аттенборо , пока идет съемка программы BBC «Голубая планета», сражается с Темным Лордом Ктулху. Спасибо! Джим Тейлор».

«Клоун Пеннивайз в роли сисадмина, утомленный запросами к техподдержке. По просьбе Криса Госдина». (Реплика Пеннивайза: «Можете его выключить и снова включить?»)

«Инопланетянин, иди домой, ты пьян. По просьбе Бенджамина Эвендена».

«Звездный путь: Игра нового поколения».

«Ночь живого сарая» — игра слов, основанная на созвучии слов «сарай» (shed) и «мертвец» (dead).

Свадьба Доктора Кто и далека.

Гора Рашмор с высеченными лицами Николаса Кейджа вместо президентов США. По просьбе Ника Батлера.

«Дорогой Джим. Пожалуйста, нарисуй, как Фокс Макклауд из игры Starfox на корабле Arwing, Майлз Прауэр в биплане и робониндзя Грей Фокс из игры Metal Gear Solid преследуют Терезу Мэй , а в это время их подбадривают Брайан Мэй и несколько барсуков? Ваше здоровье, Энди Велш».

«Поменяйте, пожалуйста, роли в одной из ваших самых известных картин, где Уолтер Уайт и Джесси Пинкман доставляют письма, посылки и метамфетамин в Гриндэйл? А на заднем плане чтобы был Тед Гленн. По просьбе Крейга Грэма».

«Чужой, Хищник и Терминатор выливают пиво на могиле Билла Пэкстона . По просьбе Пэттона Освальта, которую прислали мне наши общие подписчики в твиттере».

«Дорогой Джим, пожалуйста, нарисуй Трампа, Пенса и Уильяма Приора в роли дрэг-квин и чтобы с ними прощался Обама в роли Ру Пола. Адам Годдинг».

«Дорогой Джим, не мог бы ты нарисовать, как отцы из разных мультфильмов (например, Фрэд Флинстоун и Гомер Симпсон) планируют митинг организации по защите прав отцов (Fathers4Justice)? Уильям Лардж».

«Дорогой Джим! Пожалуйста, нарисуйте, как Хестон Блюменталь Гордон Рамзи и Джейме Оливер безуспешно пытаются накормить обедом моего сына Джека. Они начинают злиться и набрасываться друг на друга. Джейми Оливер плачет (опять). Если это возможно, было бы отлично включить туда камео моего друга Саймона Адельмана. Спасибо, Питер Шервуд».

«Пожалуйста, нарисуйте чудесный рождественский ужин Кевина Маккалистера, Джорджа Бейли, Боба Крэтчита (лягушонка Кермита), эльфа Бадди и снеговика, за которым наблюдает с улицы озябший Джон Макклейн. Бенджамин Аллен».

«Как насчет Трампа на темной аллее, который пытается схватить нескольких ошарашенных кисок? Может, у него должны быть жуткие длинные руки, как у Фредди в «Кошмаре на улице Вязов»? Стивен Бакстон» (обыгрывается заявление Дональда Трампа о том, как он хватает женщин за интимные места).

После того как Facebook удалил все гостевые посты со страницы художника за выходные: «Пожалуйста, нарисуйте, как глава Facebook Марк с угрожающим выражением лица удаляет все прекрасные запросы ваших рисунков. Возможно, с демоническим смехом. На заднем плане можно изобразить карту с планом по захвату мира и несколько фотографий его врагов, проткнутых ножами. И стопки купюр. Фантазируйте вволю. Найал Грэм».

«Дорогой Джим, я был бы счастлив увидеть, как Трамп и Клинтон играют в войнушку на полу Овального кабинета».

«Дорогой Джим! Пожалуйста, нарисуйте, как Нео из «Матрицы» мучительно выбирает, что купить: парацетамол или ибупрофен. Спасибо. Ааарон Уильямс».

Самые популярные рисунки художник продает: это может быть печатная версия или футболка с принтом. Одна из таких работ — «Поездка Берта и Эрни в стиле фильма „Страх и ненависть в Лас-Вегасе“».

«Улыбающийся подмигивающий Иисус с сигарой верхом на тираннозавре врывается в бункер Гитлера с пулеметом Томпсона в одной руке и палкой динамита в другой».

«Королева свирепо поедает лебедя».