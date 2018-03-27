Путешествие на «другую» Землю

1 апреля приглашаем всех на интерактивный праздник — путешествие в прошлое Земли в компании с древними рыбами, огромными стрекозами, трилобитами — «инопланетянами», гигантскими растениями.

Мы подумали, что 1 апреля — очень удобный день, чтобы попытаться ответить на вопросы:

А правда ли что, у древних стрекоз размах крыльев был 70 см?

Правда, что Антарктида родина кротов?

А что Пермский период так назвали в честь города Перми?

Ну а Юрский период в честь палеонтолога Юрия Орлова

Правда ли, что у динозавров и блохи были огромные — 20 сантиметров в длину?

Что тут правда, а что нет — сможете выяснить вы сами, если придете 1 апреля к нам в музей на палеонтологические приключения.

Весомых поводов, как минимум, два. 8 апреля в нашем музее закроются выставки «Остатки былой роскоши» и «Трилобиты. 300 миллионов лет под водой». Эти уникальные проекты нашего музея раскрывают тайны далёкого прошлого нашей планеты очень полюбились посетителям, и всем нам жалко, что они закрываются.

Мы приглашаем всех на праздник по мотивам этих выставок. Главными героями дня станут самые разнообразные ископаемые. Причём не только вымершие организмы, но и ископаемые… живые: от самой древней рыбы на планете до современных родственников ужасных морских ракоскорпионов. Покажем и растения, которыми могли лакомиться ещё динозавры.

Кстати о динозаврах: их на нашем празднике не будет. Но не спешите огорчаться! Динозавры известны всем, о них говорят часто, а ведь в истории нашей Земли были и другие яркие герои…

Приглашаем познакомится поближе с древними беспозвоночными: трилобитами, моллюсками, кораллами, ракоскорпионами и многими другими.

Даже если вам нравятся только крупные животные, то древние беспозвоночные точно не разочаруют: стрекозы с размахом крыльев около метра, полуметровые тараканы, многоножки длиной до двух метров, гигантские морские ракоскорпионы, а ещё аммониты — раковины некоторых из этих головоногих моллюсков могли бы поспорить размером с колесом самого крупного грузовика! Будут и ещё многие-многие другие.

На нашем празднике вы сможете сами выбрать игровой маршрут: пройти по следам ископаемых древних беспозвоночных или пуститься в погоню за современными ископаемыми (а если успеете, то можно пройти по двум маршрутам). Каждый из них включает поиск ископаемых в залах музея, а также мастер-классы.

И в награду за прохождение квеста — палеорыбалка. Сможете выловить трилобитов, аммонитов, ракоскорпионов и других причудливых обитателей древних морей, а еще получить за это диплом.

Приглашаем всех прокатиться в прошлое Земли 1 апреля с 12.00 до 16.00.

Осторожно: участие в празднике вызывает стойкую любовь к окаменелостям и прочим дивным палеонтологическим штучкам!

Внимание!

Участие в празднике БЕСПЛАТНО для посетителей музея!

Для родителей с детьми от 4 лет.

Адрес: Малая Грузинская, 15.

Телефон для справок: 8 (499) 252-36-81.

Пресс-служба музея: 8 (968) 864-37-81, Татьяна Дрожевкина.