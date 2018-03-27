Керамике и другим народным промыслам обучаются дети в творческие каникулы в Центре дополнительного образования

Сегодня день для юных вологжан начался с занятия по керамике в студии «Синяя птица». Ребята изготавливали жар-птицу. В центре дополнительного образования юные мастера за неделю попробуют себя в нескольких творческих направлениях.

В студии «Синяя птица» занимаются ребята от шести лет: учатся работать с глиной — природным материалом. За часовой урок глиняная лепешка превратилась в сказочную птицу. Для первоклашки Мии Козыревой — это уже не первое изделие, созданное своими руками.

«Уже хожу в студию третий год с четырех лет. Делала светильник на выставку, рисовала натюрморты и портреты. Жар-птицу очень понравилось делать, когда отдадут, поставлю дома», — рассказала воспитанница студии по керамике «Синяя птица» Мия Козырева.

Глиняная заготовка в дальнейшем отправится на сушку, затем ее покроют глазурью и проведут обжиг. Преображение сырого материала в блестящую скульптуру удивляет ребят и мотивирует к дальнейшему обучению.

«Каждый ребенок чувствует себя волшебником, когда видит результат своей работы. Занятия проходят два раза в неделю, ребята также учатся живописи. Это сопутствующий предмет, без которого лепка невозможна, — рассказала педагог допобразования ЦДО, член Союза художников Анна Шабаева. — У ребят постарше урок длится до полутора часов, некоторые занимаются по индивидуальному графику».

Старшеклассники подготовили выставку объемных светильников в космической тематике. Времени на подготовку сложных работ уходит от месяца до полугода. За влажностью глины и ровными гранями следит 9-летняя Полина Бахчук, которая готовит работу на тему «Блокадный Ленинград».

«Я вылепила девочку с мамой, а перед ними скоро будет тарелка с кусочками хлеба. После заглажу трещины, затем нужно будет обжечь и раскрасить, — рассказала воспитанница студии по керамике «Синяя птица» Полина Бахчук. — Я уже четвертый год леплю, мне нравится создавать объемные фигуры из глины. Знаю, что глину нельзя много мять и обязательно ее нужно скреплять шликером».

Основы народных промыслов: керамики, росписи по бересте и дереву, вязанию и других — юные вологжане могут освоить на мастер-классах, которые сейчас проходят в Центре дополнительного образования. Творческие каникулы стартовали с начала недели.

«В весенние каникулы мы реализуем специальную творческую программу. Те дети, которые еще не определились, в каком виде творчества они желают развиваться, могут попробовать сразу несколько. В течение дня ребята занимаются гончарным делом, тиснением по бересте, художественной керамикой, текстильным дизайном, а также живописью, — рассказала директор ЦДО Елена Кустова . — Программа должна помочь ребятам определиться, чему именно желает обучаться ребенок».

В ЦДО на Чернышевского, 73, работают 10 студий и мастерских, в том числе школьники учатся танцам, игре на гитаре и фортепиано. Творческие мастерские, связанные с народными промыслами, в последнее время пользуются особой популярностью. Педагоги и родители отмечают, что работа с кисточкой, глиной или крючком помогает не только развить художественный талант, но и мелкую моторику, а также привить ребенку усидчивость и рассказать интерактивно о культуре Вологодского края.