Творческие каникулы стартовали для школьников Вологды

С начала недели в Центре дополнительного образования на Чернышевского, 73, дети могут обучиться на мастер-классах основам народных промыслов: керамики, росписи по бересте и дереву, вязанию и других.

«В весенние каникулы мы реализуем специальную творческую программу. Те дети, которые еще не определились, в каком виде творчества они желают развиваться, могут попробовать сразу несколько. В течение дня ребята занимаются гончарным делом, тиснением по бересте, художественной керамикой, текстильным дизайном, а также живописью, — рассказала директор ЦДО Елена Кустова . — Программа должна помочь ребятам определиться, чему именно желает обучаться ребенок».

Творческие мастерские, связанные с народными промыслами, в последнее время пользуются особой популярностью. Педагоги и родители отмечают, что работа с кисточкой, глиной или крючком помогает не только развить художественный талант, но и мелкую моторику, а также привить ребенку усидчивость и рассказать интерактивно о культуре Вологодского края.

Сегодня для детей проводились занятия по керамике в студии «Синяя птица». Ребята изготавливали жар-птицу.

В студии «Синяя птица» занимаются ребята от шести лет: учатся работать с глиной — природным материалом. За часовой урок глиняная лепешка превратилась в сказочную птицу. Для первоклашки Мии Козыревой — это уже не первое изделие, созданное своими руками.

«Уже хожу в студию третий год с четырех лет. Делала светильник на выставку, рисовала натюрморты и портреты. Жар-птицу очень понравилось делать, когда отдадут, поставлю дома», — рассказала воспитанница студии по керамике «Синяя птица» Мия Козырева.

Глиняная заготовка в дальнейшем должна быть высушена, покрыта глазурью и обожжена в печи. Такой процесс удивляет детей и мотивирует их к дальнейшему обучению.

«Каждый ребенок чувствует себя волшебником, когда видит результат своей работы. Занятия проходят два раза в неделю, ребята также учатся живописи. Это сопутствующий предмет, без которого лепка невозможна, — рассказала педагог допобразования ЦДО, член Союза художников Анна Шабаева. — У ребят постарше урок длится до полутора часов, некоторые занимаются по индивидуальному графику».

Старшеклассники также занимаются в студии и уже готовят выставки своих работ. Сейчас в ЦДО можно увидеть выставку объемных светильников в космической тематике. Кроме занятий по керамике, на базе Центра допобразования работает еще порядка 10 студий и мастерских, в том числе любой школьник может научиться танцам, игре на гитаре и фортепиано.