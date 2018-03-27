Поисковиков станет больше: в Перми появится отряд «Лиза Алерт»

Отряд «Лиза Алерт» объявил о создании отделения в Перми. Набор добровольцев идет через группу во «Вконтакте». Она работает уже несколько лет, но до недавних пор занималась только размещением ориентировок на пропавших.

По словам организаторов, сейчас они собирают заявки от всех, кто хочет стать волонтером «Лиза Алерт» в Перми.

— Когда наберется достаточное количество желающих, из Москвы приедут наши опытные поисковики, и проведут здесь обучение, — рассказала 59.ru координатор «Лиза Алерт Пермь» Дарья Остапенко , которая находится в Москве. — В последствии в Перми будет региональный представитель, но координатором отряда продолжу быть я. Появления нашего отряда в Перми точно будет полезным. После начала его работы, ситуации, когда потерявшегося человека некому искать, из-за того, что другие отряды заняты поисками кого-то еще, точно будут исключены.

В «Лиза Алерт» заявили, что готовы сотрудничать с другими поисковыми отрядами Перми и проводить совместное обучение.

— Мы все делаем одно дело, конкуренции между нами быть не может, — сказала Дарья Остапенко.

Новость о том, что в Перми появится еще одна группа поисковиков, в отряде «Поиск пропавших детей» восприняли позитивно.

— Мы будем рады, если поисковиков станет больше, и готовы оказывать «Лизе Алерт» поддержку в подготовке волонтеров. Например, завтра мы проводим вебинар по обучению старших групп — людей, которые руководят небольшой командой и организуют работу по поиску на местности, — сообщила координатор «Поиска пропавших детей — Пермь и Пермский край» Светлана Неволина. — К вебинару мы приглашаем присоединиться всех желающих из Перми, Пермского края и даже других регионов, в том числе тех, кто планирует сотрудничать с «Лиза Алерт». Особенно ждем активистов из отдаленных районов Прикамья. Там важно иметь подготовленных людей. Пока в Красновишерск или Гайны едут волонтеры из Перми, может быть уже поздно кого-то спасать.

Участие в вебинар от «Поиска пропавших детей» бесплатное. Зарегистрироваться на него можно по ссылке.

В отряде имени Ирины Бухановой тоже готовы сотрудничать с «Лизой Алерт».

— Мы общались с координатором этого отряда, и договорились о совместной работе. На недавних поисках к нам уже присоединялись несколько волонтеров из пермской группы во Вконтакте «Лиза Алерт», которых мы обучали. Мы всегда рады тем, кто хочет помогать в поисках, какой бы отряд они не представляли, ведь все мы делаем одно большое и важное дело, — рассказала 59.ru координатор отряда имени Ирины Бухановой Ксения Макарова

Ранее 59.ru публиковал интервью с координатором поисковиков Светланой Неволиной, которая рассказала каково приходится тем, кто ищет пропавших людей.