Под Волгоградом заведующую детсада выгнали с работы после обращения к Путину

В городе Краснослободске Волгоградской области заведующую детского сада «Елочка» уволили после видеообращения к президенту России Владимиру Путину по поводу затопленного фекалиями подвала. Женщину, которую, по ее словам, принудительно удерживают в больнице, отстраняют от работы с завтрашнего дня.

Татьяна Селезнева сообщила сегодня, 27 марта, V1.ru о том, что с завтрашнего дня она уже не является заведующей детского сада «Елочка». Сегодня документы в детском саду уже принимает другой человек. Об увольнении Татьяне Селезневой сообщили на собрании в «Елочке», куда специально съехались глава комитета по образованию Среднеахтубинского района Борис Чеботарев и заведующие других садиков.

— Дело в том, что меня не выписывают с больничного, — рассказала V1.ru заведующая «Елочки». — Я никак не могу выписаться с больничного, на котором оказалась по причине шейного остеохондроза. Я уже написала заявление, чтобы мне закрыли больничный лист, но врачи, которые находятся, видимо в сговоре с администрацией, меня не отпускают. Положили в палату на дневной стационар и каждые два часа присылают ко мне терапевта с проверкой. Еще бы решетки на окна поставили. А я не хочу уже с ними никак контактировать. Больше того — я боюсь уже у них лечиться. Сегодня вызвали в детский сад, где публично распинали меня и заявили, что мне нет прощения, а меня не за что прощать.

По словам Татьяны Селезневой, новая заведующая «Елочки» уже приступила к своим обязанностям, несмотря на то, что официально приказ об увольнении еще не вручен.

— Уходя на больничный я подписала приказ, которым на свою должность временно назначила старшего воспитателя. Они, значит, сегодня отменили мой приказ. По какой статье меня уволили — я до сих пор не знаю. Наверное, по той самой статье о недоверии, по которой увольняют всех неугодных руководителей.

Процедура публичной «порки» довела сегодня Татьяну Селезневу до больничной койки. В детский сад «Елочка» женщине, у которой резко подскочило давление, пришлось вызывать бригаду скорой помощи.

Главы комитета по образованию Среднеахтубинского района на месте не оказалось. В приемной Бориса Чеботарева V1.ru попросили перезвонить чуть позже.

Скоропостижное увольнение, счиатет Татьяна Селезнева, напрямую связано с тем, что несмотря на все предупреждения местных чиновников, она вынесла на публичное обсуждение дурно пахнущую историю. 22 марта V1.ru сообщал о том, что подвал детского сада «Елочка» в Краснослободске наполовину оказался в фекалиях. Женщина утверждала, что это произошло по вине директора компании «Содружество» Анатолия Соколова , который взялся сджелать канализацию в детсаду, но до конча начатое не довел.

Во время поездки в Краснослободск V1.ru побывал в детском саду, а затем отправился в Среднюю Ахтубу в приемную Бориса Чебтарева. Там с журналистами предпочли не общаться и забаррикадировались за дверьми. Именно глава комитета образования, по словам Татьяны Селезневой, посоветовал ей услуги «Содруждества». Директор фирмы утверждает, что вызвался делать канализацию сам.