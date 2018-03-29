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Лондонский небоскреб обзавелся антисуицидальными скульптурами
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Лондонский небоскреб обзавелся антисуицидальными скульптурами 

Вести.Ru 58 минут назад
Фото: Вести.Ru
Интересное нововведение продемонстрировали в Лондоне. Дело в том, что представители британской телекомпании ITV установили на вершине своего здания в Лондоне скульптурную композицию из 84 статуй мужчин, которые будто бы собираются спрыгнуть вниз.
Надо заметить, что данные скульптуры появились на крыше небоскреба в рамках социального «Проекта-84». Этот самый проект посвящен предотвращению самоубийств среди мужчин младше 45 лет.
Согласно статистике, больше всего случаев добровольного ухода из жизни в Британии приходится на эту социальную группу. Еще один участник проекта — благотворительная организация Calm, которая помогает больным с психическими расстройствами.
Но выглядит небоскреб по-новому и весьма интересно. Во всяком случае, скульптуры наверняка собьют мрачный настрой многим.
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