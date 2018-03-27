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На крыше лондонского небоскреба установили антисуицидальные скульптуры
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На крыше лондонского небоскреба установили антисуицидальные скульптуры 

Вести.Ru 50 минут назад
Представители британской телекомпании ITV установили на вершине своего здания в Лондоне скульптурную композицию из 84 статуй мужчин, которые будто бы собираются спрыгнуть вниз. Проект призван привлечь внимание к проблеме мужского суицида в Соединенном Королевстве, сообщает CNN.
Скульптуры появились на крыше небоскреба в рамках социального «Проекта-84», который посвящен предотвращению самоубийств среди мужчин младше 45 лет.
Согласно статистике, больше всего случаев добровольного ухода из жизни в Британии приходится на эту социальную группу. Еще один участник проекта — благотворительная организация Calm, которая помогает больным с психическими расстройствами.
"Необходимо без всякого смущения говорить об этой проблеме. Ее нельзя замалчивать", — заявил гендиректор Calm Саймон Ганнинг.
Помимо установки скульптур, авторы «Проекта-84» опубликовали онлайн-петицию, с помощью которой представители благотворительных организаций надеются убедить британские власти улучшить программы по предотвращению случаев самоубийств. Кроме того, сотрудники Calm призывают чиновников лучше поддерживать семьи, потерявшие близких.
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