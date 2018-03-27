Что делать, если вас не пустили в ресторан из-за дресс-кода

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Меня с девушкой не пустили в модный ресторан. На прошлой неделе вечером хотели поужинать в ресторане, но нам отказали, сославшись на дресс-код. Мы приверженцы спортивного стиля одежды и не носим других вещей. Если я не хочу, чтобы кто-то диктовал мне свои условия в выборе одежды, я что теперь, должен сидеть дома? Считаю, что мои права нарушены!

Владимир, Москва, ЦАО ОТВЕТ

— Внешний вид… Пожалуй, это одна из тех тем, которая всегда будет спорной. То, что одному хорошо, для другого — неприемлемо. И все же давайте разберемся. С одной стороны, в действующем законодательстве закреплены не только права гражданина, который заключил договор об оказании услуг, но и права гражданина, имеющего намерение заказать услуги. В частности, в соответствии со статьей 426 ГК РФ, любой гражданин имеет право требовать заключения такого договора на одинаковых для всех потребителей условиях. При этом, согласно статье 8 Закона РФ «О защите прав потребителей», исполнитель обязан по требованию потребителей предоставлять им необходимую и достоверную информацию об оказываемых услугах, доводя эту информацию до сведения потребителей в наглядной и доступной форме. К такой информации относятся сведения об условиях приобретения услуг (Закона РФ «О защите прав потребителей»).

Какой вывод мы можем сделать: действительно, некоторые заведения выдвигают конкретные условия к внешнему виду посетителей, но при этом, эти условия не должны противоречить действующему законодательству. Однако важен и сам подход подачи данной информации. Если требования запротоколированы и публично доступны — это одно. Но если эти требования предъявляются на усмотрение охранника или менеджера — это совсем другое. В последнем случае нарушаются конституционные права человека.

Законодательством РФ предусмотрено право потерпевшего заявлять требования не только о возмещении причиненного ему имущественного ущерба, но также и о компенсации морального вреда.

В соответствии со статьей 151 Гражданского кодекса РФ, если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права, либо посягающими на принадлежащие гражданину нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда.

Что можно посоветовать Вам. Необходимо обратиться в администрацию данного ресторана с претензией (2 экземпляра), в которой следует изложить всю суть произошедшей ситуации. Один экземпляр оставьте на рассмотрение, а на втором попросите сделать отметку о принятии, и сохраните его у себя. В претензии вы можете указать, чем возмущены и как хотите решить возникшую проблему. Учтите, Ваши требования должны быть адекватны, не стоит переходить разумные рамки. Как правило, оговаривается некая денежная сумма. В случае отсутствия компромисса придется обращаться в суд.