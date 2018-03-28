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Роскомнадзор просит воздержаться от развлекательного контента в сети в день траура
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Роскомнадзор просит воздержаться от развлекательного контента в сети в день траура 

ТАСС 8 часов назад
Фото: Карельские вести
МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Роскомнадзор напоминает СМИ и телеканалам об отмене развлекательных программ в день национального траура по погибшим при пожаре в торговом центре в Кемерове, а также просит пользователей интернета воздержаться от подобного контента. Об этом говорится в сообщении на официальной странице ведомства в социальной сети Facebook.
"Сегодня объявлен траур по погибшим в пожаре в Кемеровской области. Приносим наши глубочайшие соболезнования всем тем, кого затронула эта страшная трагедия. Просим всех пользователей интернета воздержаться от публикаций развлекательного контента", — говорится в сообщении.
28 марта в России объявлен национальный траур по погибшим при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове.
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