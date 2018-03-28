Тулеев: «определенные силы» пытаются стравить людей после трагедии в Кемерове

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев поблагодарил за поддержку всех, кто поддержал жителей Кузбасса в связи с пожаром в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», где погибли десятки людей.

Губернатор при этом заявил, в дни трагедии «определенные силы пытаются стравить людей», передает «Интерфакс».

«Страшно просто раскачивают ситуацию», — добавил он в видеообращении главы региона, распространенном пресс-службой обладминистрации.

Губернатор также сообщил, что 27 марта поступил анонимный звонок о минировании шахты «Полосухинская», ранее поступали звонки о минировании шахты «Юбилейная», «Антоновская». «Для чего это делается? Чтобы озлобились люди. Просто травля идет со всех сторон», — сказал Тулеев.

Губернатор заявил, что виновники происшедшего должны понести ответственность, а также о недопустимости перекладывании ответственности на «вахтеров и билетерш».

Тулеев напомнил, что в пожаре погибла его племянница.

«Все семьи, в которых погибли — мы обязательно примем и досконально окажем помощь», — сказал он, уточнив, что личный прием начнется в среду.

Тулеев также сообщил, что правительство РФ перечислит семьям погибших по 1 млн рублей, по 200 тыс. руб. за получение легкого вреда здоровью, и по 400 тыс. руб. — за получение тяжелых травм.

Общая сумма выплат семьям каждого погибшего с учетом средств бизнеса и областных властей составит 5 млн рублей, перечисление средств начнется в среду, сказал губернатор.

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы, и в воскресенье было много детей. По последним данным, погибли 64 человека.