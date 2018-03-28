Ещё
Тулеев: «определенные силы» пытаются стравить людей после трагедии в Кемерове
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тулеев: «определенные силы» пытаются стравить людей после трагедии в Кемерове 

BFM.RU 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев поблагодарил за поддержку всех, кто поддержал жителей Кузбасса в связи с пожаром в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», где погибли десятки людей.
Губернатор при этом заявил, в дни трагедии «определенные силы пытаются стравить людей», передает «Интерфакс».
«Страшно просто раскачивают ситуацию», — добавил он в видеообращении главы региона, распространенном пресс-службой обладминистрации.
Губернатор также сообщил, что 27 марта поступил анонимный звонок о минировании шахты «Полосухинская», ранее поступали звонки о минировании шахты «Юбилейная», «Антоновская». «Для чего это делается? Чтобы озлобились люди. Просто травля идет со всех сторон», — сказал Тулеев.
Губернатор заявил, что виновники происшедшего должны понести ответственность, а также о недопустимости перекладывании ответственности на «вахтеров и билетерш».
Тулеев напомнил, что в пожаре погибла его племянница.
«Все семьи, в которых погибли — мы обязательно примем и досконально окажем помощь», — сказал он, уточнив, что личный прием начнется в среду.
Тулеев также сообщил, что правительство РФ перечислит семьям погибших по 1 млн рублей, по 200 тыс. руб. за получение легкого вреда здоровью, и по 400 тыс. руб. — за получение тяжелых травм.
Общая сумма выплат семьям каждого погибшего с учетом средств бизнеса и областных властей составит 5 млн рублей, перечисление средств начнется в среду, сказал губернатор.
Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы, и в воскресенье было много детей. По последним данным, погибли 64 человека.
BFM.RU: последние новости
Путин дал поручения по пожару в кемеровском ТЦ Род Стюарт назвал прощальный тур Элтона Джона «не рок-н-роллом» Ставшая знаменитой девочка вошла в состав активистов полигона «Ядрово»
 Ещё 82 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые заметные роли Олега Анофриева2
Известные артисты, связавшие свою жизнь с религией115
15 российских фильмов, которыми можно гордиться2
Самые обсуждаемые фильмы XXI века4
Какой сериал самый дорогой в истории19
Видео
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
00:31
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение