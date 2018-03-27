Виктор Проскурин рассказал, как выжил после диагноза «рак» и страшной аварии

На его счету 130 ролей. В частности, такие известные киноперсонажи, как купец Вожеватов из «Жестокого романса», Генка Ляпишев из «Большой перемены», многодетный отец семейства в фильме «Однажды двадцать лет спустя», где его «женой» была Наталья Гундарева , хотя в свое время поступление в театральный вуз было под угрозой.

В программе «Судьба человека» Виктор Проскурин вспоминает о том, как сделал в диктанте при поступлении в Щукинское училище 64 ошибки. Проскурина все-таки приняли — благодаря дополнительному набору. Наверняка повлияло и то, что уже в столь юном возрасте он уже снялся в кино — в «Орлятах Чапая».

14-летнего подростка, который к тому времени ушел из школы и пошел работать, кинематографисты отыскали в Доме пионеров и пригласили на студию Горького.

Потом он работал на фабрике, где делал прорезиненные валенки, зарабатывая до 450 рублей в месяц, и служил в армии, где мечтал «ловить шпионов». Но в это подразделение его не взяли, и тогда расстроенный юноша тешил поступать в театральное училище.

В Школу-студию МХАТ он не пошел: испугали «парни под метр девяносто и статные грудастые девушки», экзамены в ГИТИСе он провалил, а вот в «Щуку» прорваться удалось, несмотря на ошибки в диктанте.

Там же он встретил свою первую любовь. Правда, женился позже на другой студентке — Ольге Гаврилюк , в браке с которой у них родилась дочь Сашенька.

Однако ребенок брак не спас — они развелись. Сейчас актер женат уже в пятый раз. Со Светланой Колгановой они вместе уже 20 лет, и Проскурин с гордостью говорит: она готова за него «глотку перегрызть любому».

Именно она помогала мужу восстановиться после страшной автомобильной аварии и пережить страшные времена, когда прозвучал диагноз «рак».

Долгое время Проскурина видно не было. Он перестал сниматься, не давал интервью и не показывался на публике. А когда вновь появился, его не узнали: Проскурин весил чуть больше 40 килограммов.

О том, как он бросил школу, чтобы поскорее стать самостоятельным, о главных ролях, звездных партнершах по съемкам и случайностям, благодаря которым он жив, народный артист Виктор Проскурин рассказал в программе «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» на телеканале «Россия 1».