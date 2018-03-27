Ещё
Виктор Проскурин рассказал, как выжил после диагноза «рак» и страшной аварии
Далее:
Читайте также:
Ещё

Виктор Проскурин рассказал, как выжил после диагноза «рак» и страшной аварии 

Вести.Ru 26 минут назад
На его счету 130 ролей. В частности, такие известные киноперсонажи, как купец Вожеватов из «Жестокого романса», Генка Ляпишев из «Большой перемены», многодетный отец семейства в фильме «Однажды двадцать лет спустя», где его «женой» была Наталья Гундарева, хотя в свое время поступление в театральный вуз было под угрозой.
В программе «Судьба человека» Виктор Проскурин вспоминает о том, как сделал в диктанте при поступлении в Щукинское училище 64 ошибки. Проскурина все-таки приняли — благодаря дополнительному набору. Наверняка повлияло и то, что уже в столь юном возрасте он уже снялся в кино — в «Орлятах Чапая».
14-летнего подростка, который к тому времени ушел из школы и пошел работать, кинематографисты отыскали в Доме пионеров и пригласили на студию Горького.
Потом он работал на фабрике, где делал прорезиненные валенки, зарабатывая до 450 рублей в месяц, и служил в армии, где мечтал «ловить шпионов». Но в это подразделение его не взяли, и тогда расстроенный юноша тешил поступать в театральное училище.
В Школу-студию МХАТ он не пошел: испугали «парни под метр девяносто и статные грудастые девушки», экзамены в ГИТИСе он провалил, а вот в «Щуку» прорваться удалось, несмотря на ошибки в диктанте.
Там же он встретил свою первую любовь. Правда, женился позже на другой студентке — Ольге Гаврилюк, в браке с которой у них родилась дочь Сашенька.
Однако ребенок брак не спас — они развелись. Сейчас актер женат уже в пятый раз. Со Светланой Колгановой они вместе уже 20 лет, и Проскурин с гордостью говорит: она готова за него «глотку перегрызть любому».
Именно она помогала мужу восстановиться после страшной автомобильной аварии и пережить страшные времена, когда прозвучал диагноз «рак».
Долгое время Проскурина видно не было. Он перестал сниматься, не давал интервью и не показывался на публике. А когда вновь появился, его не узнали: Проскурин весил чуть больше 40 килограммов.
О том, как он бросил школу, чтобы поскорее стать самостоятельным, о главных ролях, звездных партнершах по съемкам и случайностям, благодаря которым он жив, народный артист Виктор Проскурин рассказал в программе «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» на телеканале «Россия 1».
Вести.Ru: последние новости
Пришельцы из столицы: как бывшие менеджеры обживают село на Алтае Купленное за 10 долларов фото преступника уйдет с молотка за 2 миллиона В Париже умерла известный литературовед и переводчик Вероника Лосская
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Известные артисты, связавшие свою жизнь с религией4
Какой сериал самый дорогой в истории16
Особенности застольного этикета разных стран
Самые душераздирающие смерти в «Звездных войнах»
Какие фильмы посмотреть в апреле
Видео
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
00:31
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение