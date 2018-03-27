Максима Горького отправят по почте

Максима Горького отправят по почте28 марта в 12:00 в Литературном музее А. М. Горького состоится торжественное спецгашение конвертов и марок, выпущенных к 150-летию со дня рождения писателя. Об этом сообщает пресс-служба Почты России.