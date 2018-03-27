Максима Горького отправят по почте 

Максима Горького отправят по почте28 марта в 12:00 в Литературном музее А. М. Горького состоится торжественное спецгашение конвертов и марок, выпущенных к 150-летию со дня рождения писателя. Об этом сообщает пресс-служба Почты России.
В церемонии гашения примут участие исполняющий обязанности председателя Законодательного Собрания Нижегородской области Ольга Щетинина, министр информационных технологий и связи Нижегородской области Сергей Ефимов, директор департамента культуры администрации города Нижнего Новгорода Наталья Суханова, директор Государственного музея им. М. Горького Лариса Моторина, руководитель макрорегиона «Волга 1» Почты России Сергей Орлов, филателисты, а также нижегородцы и гости города. «Традиционно к наиболее значимым мероприятиям и событиям в жизни страны и региона Почта России выпускает в почтовое обращение конверты и марки. Символично, что в день рождения писателя, мы проводим спецгашение в Литературном музее, названном в его честь. Марки и конверты, погашенные художественным штемпелем, станут редкими филателистическими и историческими экспонатами, разлетятся по всей стране, сообщая о важном историческом событии — 150-летии со дня рождения Максима Горького», — отметил руководитель макрорегиона «Волга 1» Почты России Сергей Орлов.