Зло должно быть наказано: в Уфе осудили напавшую на медика скорой женщину

О том, что могут стать жертвой нападения, медики скорой, пожалуй, даже не задумываются: у кого поднимется рука на того, кто спешит в дом с экстренной помощью?

Оказывается, может. Осенью прошлого года фельдшера уфимской скорой с Южной подстанции Валентину на вызове искусала хозяйская собака, а Разилю избила мать пострадавшего ребенка. Женщины получили вред здоровью и были вынуждены долгое время лечиться. Ни извинений, ни помощи от виновников инцидента они так и не дождались — чтобы отстоять свои права, фельдшерам пришлось обратиться в суд.

Корреспонденту Ufa1 медики рассказали, что произошло на вызове, и чем в дальнейшем обернулось нападение.

«Ах ты, пьяная!»

Около полуночи 3 декабря фельдшер скорой Разиля Ахмерова получила срочный вызов: четырехлетний мальчик обварился кипятком.

— Вызов поступил в 23:54. Водитель Фаим включил мигалку, и мы долетели на адрес за четыре минуты, — вспоминает тот злополучный день Разиля.

Фельдшер в два шага забежала на третий этаж — ребенок ждет помощи! — и зашла в приоткрытую дверь.

Мальчик лежал на диване и заливался слезами от боли, рядом с ним сидела мать.

— Вот, обжегся, сосиски на себя опрокинул, — на вопрос медика: «Что случилось?» ответила женщина, и указала на ноги малыша.

Под колготками обнаружились ожоги первой и второй степени, многие волдыри из-за налипания ткани уже вскрылись. Фельдшер быстро наложила мальчику повязку со специальным гелем, сделала обезболивающий укол и попросила одеть его для поездки в больницу. А сама взяла документы ребенка и стала оформлять вызов.

— Тут дед мальчика стал ругаться с его матерью: «Ах ты, пьяная!». Женщина разозлилась и принялась кричать уже и на меня: «Ты встанешь? Поедешь уже или нет?» и называть нецензурными словами. Я уже поняла, в какую историю попала, и хотела предупредить старшего врача. Увидев телефон, женщина совсем разошлась: «Ах, ты еще меня на камеру будешь снимать?!», подскочила ко мне, ударила по лицу, начала бить и толкать. Дед ее скрутил и попытался успокоить, но она не унималась, — вспоминает Разиля Хабировна.

Фельдшер сделала мальчику обезболивающий укол и велела собираться в больницу

«Пациента бросить не могу»

Фельдшер схватила куртку, выскочила на лестницу, дозвонилась до старшего врача и попросила на подмогу наряд полиции. Пока Разиля спускалась, ее догнали дед с ребенком на руках, и разгневанная мать.

— Не успела я выйти на крыльцо, она накинулась на меня сзади, схватила за волосы и несколько раз ударила кулаком по голове. Женщина была очень крупной — под метр восемьдесят, а я маленькая, метр шестьдесят всего. Выскочил мой водитель и стал ее оттаскивать — она и его пнула несколько раз. А я и уехать не могу — мне же нужно везти ребенка в больницу, — говорит медик.

К счастью, в этот момент подъехала полиция и грозную мать забрали, а медики с малышом помчались в ожоговый центр.

Отдежурила всю смену

На подстанцию Разиля вернулась едва живая — у нее подскочило давление, раскалывалась голова. Но несмотря на боли, фельдшер полностью отработала ночную смену, и обратилась за помощью в стационар лишь на следующий день.

— Мне диагностировали сотрясение головного мозга и на неделю положили в больницу, а потом еще месяц мне пришлось лечиться дома, — вздыхает фельдшер.

На одни только лекарства ушло около 8 тысяч рублей. Мало того — из-за длительного больничного Разиля осталась без премии, и в Новый год просидела без копейки. Как только медик немного пришла в себя, обратилась в суд.

— Спасибо начальству — поддержали, порекомендовали хорошего адвоката, — говорит Разиля. — На суде та женщина призналась, что пила пиво — мол, переволновалась за ребенка. Я работаю на скорой 22 года, но с таким отношением столкнулась впервые. Обидно — это не то слово, чтобы передать все мои страдания.

От темпераментной женщины досталось и водителю скорой

«Не бойтесь, она не укусит!»

Поздней осенью бригаду фельдшера Валентины Демешко вызвали к годовалому малышу в Нагаево — у мальчика поднялась высокая температура.

— Когда мы приехали на вызов, было в районе 22:30. Я увидела, что во дворе свободно ходит огромная немецкая овчарка, и даже заходить не стала — попросила водителя включить проблесковые маячки, чтобы нас встретили, — рассказывает Валентина. — Вышел мужчина, я попросила надеть на собаку намордник или посадить ее на привязь. А он в ответ, мол, не бойтесь, она не укусит. Но я настаивала, и он обещал придерживать пса за ошейник.

Собаку оттащили подальше, медик двинулась в сторону дома. Все произошло, когда она поравнялась с крыльцом.

— Краем глаза я увидела, что собака сорвалась и несется ко мне. Я попыталась закрыться чемоданчиком с лекарствами, но она вывернулась и вцепилась мне в бедро, — вспоминает Валентина. — На шум выбежала мать ребенка. Я объяснила, что псина меня укусила, но она не поверила: «Быть такого не может!».

«Выкачали стакан крови»

Превозмогая ужасную боль и глотая слезы, Валентина все-таки осмотрела ребенка, сделала жаропонижающий укол, и только после этого поехала в травмпункт. К тому времени на пол-ноги разлилась лиловая гематома — псина пробила клыком мышцу. Рану обработали и перевязали, Валю нашпиговали обязательными в таких случаях прививками, и отправили на больничный. Но рана и не думала заживать. Через три дня ногу разнесло как бревно, подскочила температура, и стало ясно, что без операции не обойтись.

— Из раны выкачали 250 миллилитров крови, нафаршировали ногу трубками, чтобы обеспечить отток — я даже по квартире передвигалась с трудом, — говорит медик.

Больничный растянулся на два мучительных месяца, а помочь Валентине было совершенно некому — она живет вдвоем с шестилетним сыном. Из-за травмы мальчику пришлось бросить подготовку к школе и спортивную секцию по плаванию — водить ребенка было некому.

Как и Разиля, Валентина решилась отстаивать свои права в суде.

Медикам, приехавшим на вызов, самим понадобилась помощь

«Даже не извинились!»

В середине марта состоялось разбирательство, а 26 марта приговор вступил в законную силу: грозную уфимку, избившую фельдшера Разилю Ахмерову, наказали по всей строгости — присудили ей 120 часов обязательных работ.

— Приговором мы довольны, — рассказал защитник медика, адвокат Адвокатской палаты РБ Дияз Кинзягулов.

В отдельное производство выделили иск на возмещение морального вреда — на следующей неделе защитник подаст его в районный суд и потребует возместить фельдшеру 100 тысяч рублей за страдания.

Но вред, причиненный здоровью Валентины, оценили почему-то как легкий, и компенсацию за моральные страдания ей присудили небольшую — всего 60 тысяч рублей.

— Мы два месяца едва сводили с сыном концы с концами, — возмущается Валентина. — А хозяева собаки даже не извинились, абсолютно никакой помощи не предложили! Самое ужасное, что я теперь боюсь выезжать на вызовы.

Фельдшер намерена добиться пересмотра дела и, кроме компенсации морального вреда, требовать с собаководов возмещения потерянного заработка.

«Беспрецедентные случаи»

Министерстве здравоохранения РБ отметили, что нападения на медиков в республике зафиксированы впервые за последние несколько десятилетий. И тем более отрадно, что судебные разбирательства завершились в пользу медработников. В ведомстве решения суда назвали беспрецедентными случаями.

— Эти примеры нужно знать и понимать, что любому проявлению агрессии в отношении медицинских работников, находящихся при исполнении служебного долга, будет дана правовая оценка, — отметили в пресс-службе ведомства.