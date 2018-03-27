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«Стихи-хи-хи» прочитали в культурном центре на Флотской
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«Стихи-хи-хи» прочитали в культурном центре на Флотской 

Управа района Ховрино города Москвы 17 минут назад
Фото: Управа района Ховрино города Москвы
В культурном центре «Онежский» на Флотской улице прошел вечер юмористической поэзии «Стихи-хи-хи». Как отметили в центре, традиционно ведущими вечера стали артисты младшей группы театра-студии «ОкнО» под руководством Елизаветы Курчановой.
— Стихи с табуретки — творческая площадка для авторского воплощения поэтических произведений различных авторов. Каждый, кто любит и ценит поэтический жанр, смог стать соучастником творческого процесса и прочесть любимые стихи, — уточнили в КЦ.
Напомним, КЦ «Онежский» расположен по адресу: улица Флотская, дом 25. (то)
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