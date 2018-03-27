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Группа «Головановцы» дала концерт в районе Марьино
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Группа «Головановцы» дала концерт в районе Марьино 

Управа района Марьино 1 час назад
Фото: Марьинский вестник
В рамках пилотного проекта правительства Москвы «Активное долголетие» перед представителями старшего возраста выступила волонтерская группа «Головановцы» ГБОУ Школа «Марьино»
— Концерт «Весна-красна» состоялся в филиале «Перерва» территориального центра социального обслуживания населения «Марьино», — отметили организаторы.
Программа состояла из вокальных, танцевальных и поэтических номеров. Зрители услышали песни под гитару и сами старались подпевать.
Напомним, что проект «Активное долголетие» направлен на вовлечение людей старшего возраста в активную жизнь: спортивную, культурную и т.д. (то)
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