Группа «Головановцы» дала концерт в районе Марьино

В рамках пилотного проекта правительства Москвы «Активное долголетие» перед представителями старшего возраста выступила волонтерская группа «Головановцы» ГБОУ Школа «Марьино»

— Концерт «Весна-красна» состоялся в филиале «Перерва» территориального центра социального обслуживания населения «Марьино», — отметили организаторы.

Программа состояла из вокальных, танцевальных и поэтических номеров. Зрители услышали песни под гитару и сами старались подпевать.

Напомним, что проект «Активное долголетие» направлен на вовлечение людей старшего возраста в активную жизнь: спортивную, культурную и т.д. (то)