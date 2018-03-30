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Жители СВАО сразятся на окружном турнире по шашкам
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Жители СВАО сразятся на окружном турнире по шашкам 

Управа Останкинского района 57 минут назад
Фото: Управа Останкинского района
Соревнования по шашкам на Кубок префекта Северо-Восточного округа состоятся 31 марта. Этот турнир пройдет в центре «Каисса» на ул. Хачатуряна. Он состоится в рамках спартакиады «Спорт для всех».
Соревнования проводятся в командном зачете. Принять участие могут команды всех районов СВАО. Команда должна состоять из двух человек, имеющих регистрацию в Северо-Восточном округе. В Центре физической культуры и спорта СВАО сообщили, что турнир будет проводиться в двух возрастных категориях: от 18 до 30 лет и от 31 до 59 лет.
Стоит отметить, что участие в турнире бесплатное, вход на мероприятие свободный. Напомним, что Центр интеллектуальной культуры и спорта «Каисса» находится по адресу: ул. Хачатуряна, 16.
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