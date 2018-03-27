Ваш ребенок левша или правша: 10 заданий, которые помогут это точно определить

Переплетение пальцев рук Предложите испытуемому сложить руки в замок. Тест должен выполняться быстро, без подготовки. Считается, что у правшей сверху ложится большой палец правой руки, у левшей — левой.

Поза Наполеона

Сложите руки на уровне груди. Принято считать, что у правшей правая кисть лежит сверху на левом предплечье, а у левшей левая кисть лежит сверху, на правом предплечье

Аплодисменты

У правшей при аплодировании более активна правая рука, у левшей — левая. Этот тест считается более информативным у взрослых, а дети чаще аплодируют, радостно хлопая обеими ладошками.

Поезд

Посмотрите вот это видео. Надо ответить на простой вопрос: в какую сторону движется поезд? У тех, кому кажется, что поезд едет влево, больше развито правое полушарие (как у левши). Если вправо, то, соответственно, — левое (как у правши).

Узелки

Завяжите несколько узелков на шнурке или веревке, а потом попросите ребенка развязать их. Правша будет развязывать узелки правой рукой, а левой только помогать/придерживать, а левша, соответственно, наоборот, — левой развяжет, а правой будет придерживать.

Прыжки

Проверьте, какой ногой ребенок отталкивается при прыжке: если толчковая нога левая, то это признак левши, если правая, то, наоборот, правши.

Рисование

Возьмите лист бумаги и два карандаша. Дайте ребенку в каждую руку по одному. И пусть он рисует обеими руками одновременно: круг, квадрат, треугольник. Наблюдаем: движения, выполняемые ведущей рукой, могут быть более медленными, но более точными. Линии фигур, нарисованные ведущей рукой, — более четкие, ровные, меньше выражен тремор (дрожание руки), углы не сглажены, точки соединения не расходятся. Некоторые исследователи рекомендуют выполнять это задание с закрытыми глазами, тогда есть возможность более четко выделить нарушение формы, пропорций геометрической фигуры, которая рисуется неведущей рукой.

Мишень

Попросите ребенка представить перед собой воображаемую мишень. Пусть поднимет руку, как будто у него в руках есть лук и стрелы, закроет один глаз и прицелится. Какой глаз он закрыл?! Если правый, то это признак левши, а если левый, то правши.

Телефон

В комнате зазвонил воображаемый телефон. Какой рукой ребенок возьмет трубку? И к какому уху ее приложит? Если рука левая — он левша, правая — правша.

Крест-накрест

Все просто: нужно сесть на стул/диван/кресло/табуретку и закинуть одну ногу на другую. Нога, которая окажется сверху, — ведущая.

За помощь в создании текста благодарим проект ПРАВОНАЛЕВО.

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