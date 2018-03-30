Ещё
На съемках «Миссия невыполнима 6» Том Круз совершил прыжок с высоты в 7,5 км
Далее:
Читайте также:
Ещё

На съемках «Миссия невыполнима 6» Том Круз совершил прыжок с высоты в 7,5 км 

Попкорн News 9 минут назад
Фото: Попкорн News
Том Круз хорошо известен тем, что самостоятельно выполняет технически сложные трюки на съемках своих фильмов. Иногда это приводит к травмам, из-за которых актер не может выполнять свои прямые обязанности, и рабочий процесс встает на несколько месяцев. Так случилось и во время съемок новой части «Миссия невыполнима», когда Том в результате прыжка получил травму. Но актер смог восстановиться и вернулся на площадку, где совершил еще один безумный прыжок. В последний день съемок шестой части «Миссии» Том Круз прыгнул с высоты 7,5 километров из военно-транспортного самолета. Режиссер Кристофер Маккуори поделился этим опасным прыжком и своими впечатлениями в Instagram: «Осталась последняя сцена. На высоте 7,5 километров. На скорости 350 километров в час. На закате. Нужный нам свет есть всего три минуты. За это время нужно снять двухминутный эпизод. У нас есть всего лишь один шанс в день. Последняя сцена».
Just one shot left At 25,000 feet At 200 mph At dusk Three minutes of available light Two minutes of action One chance per day Just one Just one shot left #MissionImpossibleFallout
Публикация от Christopher McQuarrie (@christophermcquarrie)
25 Мар 2018 в 7:06 PDT  «Миссия невыполнима: Последствия» стартует в прокате 26 июля 2018, и все безумства Тома Круза наконец-то можно будет оценить своими глазами. попкорнnews
Попкорн News: последние новости
Фото: звезды «Сверхъестественного» Дженсен Эклс, Джаред Падалеки и Миша Коллинз на фестивале PaleyFest В Великобритании установили памятник Дэвиду Боуи Пэрис Хилтон предлагают возобновить реалити-шоу, сделавшее ее знаменитой
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»70
Самые заметные роли Олега Анофриева4
Известные артисты, связавшие свою жизнь с религией151
Охлобыстин с женой потеряли шестого ребенка1
72 года: самые длинные сериалы в мире2
Видео
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение