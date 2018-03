На съемках «Миссия невыполнима 6» Том Круз совершил прыжок с высоты в 7,5 км

Том Круз хорошо известен тем, что самостоятельно выполняет технически сложные трюки на съемках своих фильмов. Иногда это приводит к травмам, из-за которых актер не может выполнять свои прямые обязанности, и рабочий процесс встает на несколько месяцев. Так случилось и во время съемок новой части «Миссия невыполнима», когда Том в результате прыжка получил травму. Но актер смог восстановиться и вернулся на площадку, где совершил еще один безумный прыжок. В последний день съемок шестой части «Миссии» Том Круз прыгнул с высоты 7,5 километров из военно-транспортного самолета. Режиссер Кристофер Маккуори поделился этим опасным прыжком и своими впечатлениями в Instagram: «Осталась последняя сцена. На высоте 7,5 километров. На скорости 350 километров в час. На закате. Нужный нам свет есть всего три минуты. За это время нужно снять двухминутный эпизод. У нас есть всего лишь один шанс в день. Последняя сцена».

Just one shot left At 25,000 feet At 200 mph At dusk Three minutes of available light Two minutes of action One chance per day Just one Just one shot left #MissionImpossibleFallout

25 Мар 2018 в 7:06 PDT «Миссия невыполнима: Последствия» стартует в прокате 26 июля 2018, и все безумства Тома Круза наконец-то можно будет оценить своими глазами. попкорнnews