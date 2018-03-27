Об основах русской культуры побеседовали в доме причта на Нижней Масловке 

В доме причта храма преподобного Андрея Рублева прошел круглый стол «Духовные основы русской культуры. Консерватизм. Актуальность. Перспективы». Мнениями обменялись культурологи, историки и музыканты Марина Петрова, Ирина Гращенкова, Вячеслав Медушевский, Антонина Терещенко, Анастасия Чернова. Вел мероприятие настоятель храма Владимир Леонов.
— Вечер получился ярким, особенно запомнились выступление монахини Варвары и музыка в исполнении профессора консерватории Медушевского, — поделился настоятель.
Напомним, в доме причта храма преподобного Андрея Рублева действует православный лекторий. В нем регулярно выступают известные деятели отечественной гуманитарной науки.
Адрес дома причта: ул. Нижняя Масловка, д. 18. (мю)