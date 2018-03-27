В Кризисном центре помощи женщинам и детям в САО прошел День открытых дверей

24 марта ГБУ «Кризисный центр помощи женщинам и детям» гостеприимно открыл свои двери для всех желающих.

На праздник приехали папы, мамы и дети со всех районов Москвы. Кто-то из гостей был в центре в первый раз, кто-то уже стал постоянным клиентом.

Гости имели уникальную возможность пройти по центру и увидеть работу отделений, получить консультацию психолога, юриста, специалиста по реабилитационной работе, посетить интерактивные и творческие мастер-классы.

Программа праздника была составлена так, что интересно было всем. Самым маленьким — детишкам от 2-х лет, для них работал мастер класс «А в Африке, а в Африке». Ребятам постарше — мастер-класс по песочной терапии, «Увлекательный мир музыки», «Мое дерево» и многие другие. Ну и конечно всегда пользующийся большим успехом у ребят квест, он назывался «Верные друзья». Для взрослых работал интерактивный мастер-класс «Антистресс». Юрист консультировал по многим юридическим вопросам.

На праздник были приглашены партнеры центра по межведомственному взаимодействию из «Женского делового клуба» и заведующая Женской консультацией Тимирязевского района Н. М. Мирзоян. Они рассказали женщинам, находящимся в стационарном отделении центра, как найти себя в жизни, в профессии, как правильно искать работу, кто и на какую помощь может рассчитывать, обратившись в женскую консультацию. Беседа вызвала большой интерес среди гостей.