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В Кризисном центре помощи женщинам и детям в САО прошел День открытых дверей
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В Кризисном центре помощи женщинам и детям в САО прошел День открытых дверей 

Префектура САО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура САО города Москвы
24 марта ГБУ «Кризисный центр помощи женщинам и детям» гостеприимно открыл свои двери для всех желающих.
На праздник приехали папы, мамы и дети со всех районов Москвы. Кто-то из гостей был в центре в первый раз, кто-то уже стал постоянным клиентом.
Гости имели уникальную возможность пройти по центру и увидеть работу отделений, получить консультацию психолога, юриста, специалиста по реабилитационной работе, посетить интерактивные и творческие мастер-классы.
Программа праздника была составлена так, что интересно было всем. Самым маленьким — детишкам от 2-х лет, для них работал мастер класс «А в Африке, а в Африке». Ребятам постарше — мастер-класс по песочной терапии, «Увлекательный мир музыки», «Мое дерево» и многие другие. Ну и конечно всегда пользующийся большим успехом у ребят квест, он назывался «Верные друзья». Для взрослых работал интерактивный мастер-класс «Антистресс». Юрист консультировал по многим юридическим вопросам.
На праздник были приглашены партнеры центра по межведомственному взаимодействию из «Женского делового клуба» и заведующая Женской консультацией Тимирязевского района Н. М. Мирзоян. Они рассказали женщинам, находящимся в стационарном отделении центра, как найти себя в жизни, в профессии, как правильно искать работу, кто и на какую помощь может рассчитывать, обратившись в женскую консультацию. Беседа вызвала большой интерес среди гостей.
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