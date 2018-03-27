В инклюзивном центре Савеловского родителям напомнят про важность заботы о себе

Бесплатное занятие для взрослых «Как я умею себя поддерживать и заботиться о себе» пройдет в детском инклюзивном центре «Вместе весело шагать» в Савеловском районе 30 марта. Дополнительный семинар организован по просьбам родителей, которые не смогли посетить аналогичное занятие ранее. Об этом рассказали в администрации центра.

— Для того чтобы предотвратить кризисные моменты и снизить риск возникновения эмоционального выгорания родителей, необходимо знать основные принципы построения взаимоотношений в семье и следовать им. Об этом пойдет речь на семинаре, — поделился один из организаторов.

Начало в 18.00. Необходима предварительная запись по телефону 8 (925) 911-22-15.

Адрес ДИЦ «Вместе весело шагать»: 4-й Вятский переулок, д. 16, корп. 2. (мю)