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В инклюзивном центре Савеловского родителям напомнят про важность заботы о себе
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В инклюзивном центре Савеловского родителям напомнят про важность заботы о себе 

Управа района Савеловский города Москвы 1 час назад
Бесплатное занятие для взрослых «Как я умею себя поддерживать и заботиться о себе» пройдет в детском инклюзивном центре «Вместе весело шагать» в Савеловском районе 30 марта. Дополнительный семинар организован по просьбам родителей, которые не смогли посетить аналогичное занятие ранее. Об этом рассказали в администрации центра.
— Для того чтобы предотвратить кризисные моменты и снизить риск возникновения эмоционального выгорания родителей, необходимо знать основные принципы построения взаимоотношений в семье и следовать им. Об этом пойдет речь на семинаре, — поделился один из организаторов.
Начало в 18.00. Необходима предварительная запись по телефону 8 (925) 911-22-15.
Адрес ДИЦ «Вместе весело шагать»: 4-й Вятский переулок, д. 16, корп. 2. (мю)
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