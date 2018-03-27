В библиотеке на Академика Бочвара проведут поэтический утренник 

В библиотеке № 243–1 состоится поэтический утренник «В небе радуга смеется», который посвящен юбилею поэта Валентина Берестова.
— О жизни и творчестве поэта ребятам расскажет мультимедийная презентация «Солнечный человек и поэт Валентин Берестов», а книжно-иллюстративная выставка познакомят с произведениями автора, написанными для детей. Участники мероприятия вспомнят известные стихи, рассказы и сказки автора, примут участие в литературной игре-викторине, прочитают свои любимые стихи, посмотрят отрывки из мультфильма «Домовенок Кузя», — сообщила начальник отдела маркетинга и рекламы ЦБС СЗАО Татьяна Иванова.
Утренник состоится 3 апреля, начало в 11.00. Вход свободный. Адрес библиотеки № 243–1: ул. Академика Бочвара, д. 5, корп. 1. (вт)