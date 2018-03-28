В «Заречье» на 1-й Вольской отметили День работника культуры

В Доме культуры «Заречье» района Некрасовка отметили День работника культуры. Об этом сообщили в администрации учреждения. — Ко Дню работника культуры 23 марта в фойе Дома культуры состоялась презентация тематических мини — проектов «Россыпи талантов» руководителей клубных формирований нашего дома культуры, — отметил представитель администрации. Кульминацией праздника стало награждение подарками и благодарственными письмами сотрудников Дома культуры. Напомним, что «Заречье» является местом культурного притяжения жителей района Некрасовка. ДК расположен по адресу: 1-я Вольская улица, дом 20. (вт)