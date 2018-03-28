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В «Заречье» на 1-й Вольской отметили День работника культуры
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В «Заречье» на 1-й Вольской отметили День работника культуры 

Управа района Некрасовка 50 минут назад
Фото: Управа района Некрасовка
В Доме культуры «Заречье» района Некрасовка отметили День работника культуры. Об этом сообщили в администрации учреждения.
— Ко Дню работника культуры 23 марта в фойе Дома культуры состоялась презентация тематических мини — проектов «Россыпи талантов» руководителей клубных формирований нашего дома культуры, — отметил представитель администрации.
Кульминацией праздника стало награждение подарками и благодарственными письмами сотрудников Дома культуры.
Напомним, что «Заречье» является местом культурного притяжения жителей района Некрасовка. ДК расположен по адресу: 1-я Вольская улица, дом 20. (вт)
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