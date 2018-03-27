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Датский уголок 26 марта
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Датский уголок 26 марта 

Карельские вести 1 час назад
Фиолетовый день (День больных эпилепсией).
1828 г. — состоялся единственный авторский концерт Франца Шуберта.
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Карельские вести: последние новости
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