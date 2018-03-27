У авторов «Ходячих мертвецов» внезапно получилась серия на уровне первых сезонов (ну почти)

Стоило только вспомнить, что зомби могут быть страшными.

В начале марта я пообещал, что буду продолжать следить за «Ходячими мертвецами» в ожидании развязки истории с Ниганом, и моё решение практически сразу себя оправдало.

В тринадцатой серии восьмого сезона сценаристы устроили такую резню, которой в сериале не было уже давно.

Эпизод, где впервые за долгое время собрались почти все главные герои, начинается с приезда людей Нигана, «Спасителей», в Хиллтоп.

В этом городе находятся все силы сопротивления и заложники, которых Мэгги содержала в надежде на мирную сделку со «Спасителями».

Мэгги ведёт переговоры, мудро давая послушать всё пленникам: некоторые из них уже почти готовы перейти на её сторону

Судьба самого Нигана пока неизвестна (его украла и куда-то увезла глава мусорщиков), поэтому «Спасителями» заправляет кровожадный Саймон (Тревор из GTA V). Саймону плевать не только на принципы Нигана (каждый человек — ресурс), но и на своих же бывших подельников, находящихся в руках у Мэгги.

Поэтому «Спасители» идут в атаку, наплевав на любые переговоры.

От перестрелок в «Ходячих» давно ничего не ждёшь, но тут в ход идут не только автоматы и пистолеты, но и стрелы — как будто речь идёт о захвате средневековой крепости.

При этом люди Мэгги действуют до непривычного здраво: активно используют укрытия, закрывают главный вход автобусом, атакуют с флангов.

Что особенно здорово, почти каждому из ключевых персонажей достаётся этакое «супергеройское» появление.

Да, кавалерийская атака на мотоцикле — это очень глупо, но зато на экране выглядит круто.

Потом снова включаются типичные «Ходячие мертвецы»: Саймон выходит со своими людьми в центр двора — только для того, чтобы вновь попасть под огонь и с позором сбежать.

Но на этом эпизод не заканчивается. Это действительно самая насыщенная серия за долгое время: в атаке «Спасителей» есть подвох — всё своё оружие они смочили кровью мертвецов.

И тут авторы сериала — вы не поверите — внезапно вспоминают, что зомби могут быть страшными. Жители Хиллтопа мило болтают друг с другом и ложатся спать, не зная, что рядом с ними бомбы замедленного действия.

Сцена, в которой раненые, ещё недавно говорившие «это просто царапина», обращаются и начинают понемногу жрать спящих рядом людей, действительно удалась. В том числе и потому, что сценаристы почти каждому из «отравленных» перед смертью посвятили небольшую сценку.

Тут тоже не обошлось без глупостей: у пленников куда-то пропали часовые, а люди на первом этаже не проснулись даже тогда, когда один зомби рухнул к ним вниз с лестницы.

С другой стороны, сценаристы не только вспомнили о том, что зомби — это страшно, но и о том, что человека можно спасти, если ему отрубить конечность. Подобных сцен в сериале не было со времён третьего сезона, где Рик схожим образом поступил с отцом Мэгги.

В общем, 13 серия каким-то немыслимым образом вызывает те самые эмоции, которые многие испытывали к сериалу несколько лет назад. В ней нет времени скучать, и она действительно работает и заставляет переживать за героев — пусть и достигает этого повторами некоторых старых приёмов.

Это маленькая победа в почти проигранной войне, но у меня даже появилась надежда на то, что финал сезона не будет безоговорочным разочарованием — тем более, что его собираются показывать аж в кино.

Но самое большое удовольствие в последнее время я всё же получаю не столько от самого сериала, сколько от чтения комментариев его фанатов: кажется, они продолжают смотреть только для того, чтобы продолжать ныть. Очень трудно найти от них хоть одно позитивное слово.

#ходячиемертвецы #мнения