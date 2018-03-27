В кружке «Конструирование» ребята развили логическое мышление с помощью лего-технологий

Дошколята из образовательного комплекса «Юго-Запад» совместили игру и обучение. Проявить творческий потенциал и реализовать его возможности смогли ребята в кружке «Конструирование». Руководитель кружка Екатерина Деминова обучила конструировать жирафа по схеме.

Занятия с применением лего-технологии предоставляют реальный шанс каждому малышу развить логическое и пространственное мышление, воображение, самостоятельность и навыки взаимодействия со сверстниками, а педагогу увлечь ребят техническим творчеством, — рассказывает воспитатель.

Главный принцип кружка «Конструирование» состоит в том, что ребенок всегда находится в ситуации выбора. Он сам может выбирать тему, способы постройки, сюжет для обыгрывания, способ фиксации результата своей деятельности. Но самое главное, он несет ответственность за полученный результат. Такой подход к организации деятельности с конструкторами «Лего» способствует формированию у ребенка целенаправленности, уверенности в себе и своих силах, сообщают в образовательном комплексе «Юго-Запад».