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В кружке «Конструирование» ребята развили логическое мышление с помощью лего-технологий
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В кружке «Конструирование» ребята развили логическое мышление с помощью лего-технологий 

Вестник района Гагаринский 1 час назад
Фото: Вестник района Гагаринский
Дошколята из образовательного комплекса «Юго-Запад» совместили игру и обучение. Проявить творческий потенциал и реализовать его возможности смогли ребята в кружке «Конструирование». Руководитель кружка Екатерина Деминова обучила конструировать жирафа по схеме.
Занятия с применением лего-технологии предоставляют реальный шанс каждому малышу развить логическое и пространственное мышление, воображение, самостоятельность и навыки взаимодействия со сверстниками, а педагогу увлечь ребят техническим творчеством, — рассказывает воспитатель.
Главный принцип кружка «Конструирование» состоит в том, что ребенок всегда находится в ситуации выбора. Он сам может выбирать тему, способы постройки, сюжет для обыгрывания, способ фиксации результата своей деятельности. Но самое главное, он несет ответственность за полученный результат. Такой подход к организации деятельности с конструкторами «Лего» способствует формированию у ребенка целенаправленности, уверенности в себе и своих силах, сообщают в образовательном комплексе «Юго-Запад».
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