В библиотеке на Велозаводской отметили День работника культуры

В библиотеке № 124, которая расположена на Велозаводской улице, прошел праздничный калейдоскоп «Добрый мир любимых книг» ко Дню работника культуры. Об этом рассказала заведующая учреждением культуры Гоар Арутюнян.

— Ребята прошли с экскурсией по библиотеке, ознакомились с изданиями на книжно-иллюстративных выставках, поучаствовали в веселой викторине «Книжкины чудеса» и посмотрели красочную презентацию о том, зачем нужны библиотеки и какие они бывают, — рассказала Арутюнян.

Напомним, что библиотека расположена по адресу: улица Велозаводская, дом 11\1. (вт)