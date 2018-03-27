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В библиотеке на Велозаводской отметили День работника культуры
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В библиотеке на Велозаводской отметили День работника культуры 

Управа Южнопортового района 1 час назад
Фото: Управа Южнопортового района
В библиотеке № 124, которая расположена на Велозаводской улице, прошел праздничный калейдоскоп «Добрый мир любимых книг» ко Дню работника культуры. Об этом рассказала заведующая учреждением культуры Гоар Арутюнян.
— Ребята прошли с экскурсией по библиотеке, ознакомились с изданиями на книжно-иллюстративных выставках, поучаствовали в веселой викторине «Книжкины чудеса» и посмотрели красочную презентацию о том, зачем нужны библиотеки и какие они бывают, — рассказала Арутюнян.
Напомним, что библиотека расположена по адресу: улица Велозаводская, дом 11\1. (вт)
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