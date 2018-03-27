Ещё
«Операция прошла успешно»: северодвинцу Ивану Крапивину вживили титановые пластины
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Операция прошла успешно»: северодвинцу Ивану Крапивину вживили титановые пластины 

29.ru 55 минут назад
Фото: 29.ru
Ивана Крапивина, спасшего свою мать от агрессивного соседа, прооперировали в Санкт-Петербурге. Операция по вживлению титановых пластин в черепную коробку мальчика прошла сложно: понадобилась два переливания крови. Сейчас ребенок в стабильном состоянии. Вместе со старшим братом Ильей он находится в клинике Санкт-Петербурга.
— Официальная информация из клиники, где лежит ребенок, — Ваня сейчас в состоянии «малого сознания», а это уже промежуточная стадия между комой и приходом в сознание, — сообщают волонтёры фонда помощи «Диана».
Северяне собрали в помощь Крапивину-младшему более 300 тысяч рублей. Для того, чтобы у подростка была возможность снова сидеть, понимать, говорить, останавливаться на этом нельзя, понадобятся дальнейшие интенсивные реабилитации. Фонд получил положительный ответ из клиники «Кирон» в Испании — там готовы работать с Ваней. 3 месяца реабилитации будут стоить 47 850 евро — по нынешнему курсу около 3 380 000 рублей. Узнать подробнее, как можно помочь юному северодвинцу, можно в его группе помощи «ВКонтакте».
Свою финансовую лепту уже внес канал «Россия-1» — это 250 тысяч рублей. Историю Ивана показали в «Прямом эфире» Андрея Малахова.
29.ru: последние новости
Музыка архангельских джазменов зазвучит на канале «Культура» «Я - за мирное небо»: Сергей Безруков впервые проголосовал не прописке в Архангельске Концерт «Уматурман» в Архангельске изменит работу пассажирских автобусов в воскресенье вечером
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Известные артисты, связавшие свою жизнь с религией32
Самые душераздирающие смерти в «Звездных войнах»
Какой сериал самый дорогой в истории16
Особенности застольного этикета разных стран
Самые длинные сериалы в мире1
Видео
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
00:31
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение