«Операция прошла успешно»: северодвинцу Ивану Крапивину вживили титановые пластины

Ивана Крапивина, спасшего свою мать от агрессивного соседа, прооперировали в Санкт-Петербурге. Операция по вживлению титановых пластин в черепную коробку мальчика прошла сложно: понадобилась два переливания крови. Сейчас ребенок в стабильном состоянии. Вместе со старшим братом Ильей он находится в клинике Санкт-Петербурга.

— Официальная информация из клиники, где лежит ребенок, — Ваня сейчас в состоянии «малого сознания», а это уже промежуточная стадия между комой и приходом в сознание, — сообщают волонтёры фонда помощи «Диана».

Северяне собрали в помощь Крапивину-младшему более 300 тысяч рублей. Для того, чтобы у подростка была возможность снова сидеть, понимать, говорить, останавливаться на этом нельзя, понадобятся дальнейшие интенсивные реабилитации. Фонд получил положительный ответ из клиники «Кирон» в Испании — там готовы работать с Ваней. 3 месяца реабилитации будут стоить 47 850 евро — по нынешнему курсу около 3 380 000 рублей. Узнать подробнее, как можно помочь юному северодвинцу, можно в его группе помощи «ВКонтакте».