С Днём Победы екатеринбуржцев вновь поздравит Елена Ваенга

На концертной площадке, которую организует РМК, также выступят творческие коллективы из Екатеринбурга и других городов России.

— Более подробные детали о программе праздничного мероприятия будут сообщены позже, — сообщили E1.RU в пресс-службе компании.

В прошлом году компания уже приглашала Елену Ваенгу для участия в концертной программе, посвящённой 9 Мая.

В День Победы в городе пройдёт сразу несколько концертов. С 12:00 до 18:00 музыкальная программа ждёт горожан в Историческом сквере, а с 19:00 до 23:30 там будет гала-концерт. На улице Пушкина с 14:00 до 19:00 будет концерт арт-проекта «Бомонд» — «Споёмте, друзья». С 16:00 до 22:30 большой концерт пройдёт на Октябрьской площади.

Кстати, сегодня администрация Екатеринбурга выбрала компанию, которая займётся подготовкой мероприятий ко Дню Победы.

Как екатеринбуржцы отпраздновали 9 Мая в прошлом году, смотрите в нашей онлайн-трансляции.