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С Днём Победы екатеринбуржцев вновь поздравит Елена Ваенга
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С Днём Победы екатеринбуржцев вновь поздравит Елена Ваенга 

e1.ru 48 минут назад
Фото: e1.ru
На одной из концертных площадок, организованных ко Дню Победы в Екатеринбурге, выступит Елена Ваенга. Переговоры с ней, а также с несколькими другими звёздами, ведет Русская медная компания (РМК).
На концертной площадке, которую организует РМК, также выступят творческие коллективы из Екатеринбурга и других городов России.
— Более подробные детали о программе праздничного мероприятия будут сообщены позже, — сообщили E1.RU в пресс-службе компании.
В прошлом году компания уже приглашала Елену Ваенгу для участия в концертной программе, посвящённой 9 Мая.
В День Победы в городе пройдёт сразу несколько концертов. С 12:00 до 18:00 музыкальная программа ждёт горожан в Историческом сквере, а с 19:00 до 23:30 там будет гала-концерт. На улице Пушкина с 14:00 до 19:00 будет концерт арт-проекта «Бомонд» — «Споёмте, друзья». С 16:00 до 22:30 большой концерт пройдёт на Октябрьской площади.
Кстати, сегодня администрация Екатеринбурга выбрала компанию, которая займётся подготовкой мероприятий ко Дню Победы.
Как екатеринбуржцы отпраздновали 9 Мая в прошлом году, смотрите в нашей онлайн-трансляции.
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