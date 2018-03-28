Ещё
33-летний популярный корейский певец найден мертвым у себя дома
Далее:
Читайте также:
Ещё

33-летний популярный корейский певец найден мертвым у себя дома 

Карельские вести 1 час назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Со Мин Ву  Как сообщили западные СМИ, в возрасте 33 лет скончался лидер популярной в Южной Корее группы 100% Со Мин Ву. Певца нашли мертвым в его доме в Сеуле в воскресенье, 25 марта. Официальную причину смерти пока не называют, но наиболее вероятной медики считают остановку сердца.
Его семья, члены группы, а также все артисты потрясены случившимся и скорбят после этих неожиданных и грустных новостей. Похороны Со Мин Ву пройдут в тихой обстановке в кругу родных и близких,
— заявили представители певца.
Убитые горем поклонники певца в своих соцсетях отдали дань уважения музыканту и почтили его память трогательными и печальными сообщениями.
Со Мин Ву — мой наставник по жизни. Он бросил все ради группы. Слов не хватит, чтобы сказать, как он велик, прекрасен, заботлив и талантлив. Со Мин Ву — мой король. Люблю тебя,
— написала его поклонница в Twitter.
Группа «100%» была образована в 2012 году. Через два года Со Мин Ву временно покинул коллектив, чтобы отправиться на обязательную военную службу. Помимо музыки он также занимался актерской деятельностью.
Напомним, что в декабре корейские СМИ сообщили о смерти солиста k-pop-группы SHINee Кима Джона Хена. Музыкант, которому было 27 лет, покончил с собой.
Карельские вести: последние новости
Снимают реалити — шоу в Петрозаводске. Красавицы Belle Époque: эротические открытки прошлых веков Датский уголок 26 марта
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Известные артисты, связавшие свою жизнь с религией106
Самые обсуждаемые фильмы XXI века2
Какой сериал самый дорогой в истории18
Особенности застольного этикета разных стран
Самые душераздирающие смерти в «Звездных войнах»
Видео
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
00:31
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение