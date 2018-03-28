33-летний популярный корейский певец найден мертвым у себя дома

Со Мин Ву Как сообщили западные СМИ, в возрасте 33 лет скончался лидер популярной в Южной Корее группы 100% Со Мин Ву. Певца нашли мертвым в его доме в Сеуле в воскресенье, 25 марта. Официальную причину смерти пока не называют, но наиболее вероятной медики считают остановку сердца.

Его семья, члены группы, а также все артисты потрясены случившимся и скорбят после этих неожиданных и грустных новостей. Похороны Со Мин Ву пройдут в тихой обстановке в кругу родных и близких,

— заявили представители певца.

Убитые горем поклонники певца в своих соцсетях отдали дань уважения музыканту и почтили его память трогательными и печальными сообщениями.

Со Мин Ву — мой наставник по жизни. Он бросил все ради группы. Слов не хватит, чтобы сказать, как он велик, прекрасен, заботлив и талантлив. Со Мин Ву — мой король. Люблю тебя,

— написала его поклонница в Twitter.

Группа «100%» была образована в 2012 году. Через два года Со Мин Ву временно покинул коллектив, чтобы отправиться на обязательную военную службу. Помимо музыки он также занимался актерской деятельностью.

Напомним, что в декабре корейские СМИ сообщили о смерти солиста k-pop-группы SHINee Кима Джона Хена. Музыкант, которому было 27 лет, покончил с собой.