Жителей района приглашают на психологический семинар по проблемам современной семьи

Московская служба психологической помощи населению проведет семинар под названием «Психологические особенности современных семейных отношений».

На семинар ждут всех желающих, но особенно полезна эта тема будет для тех, кто только начинает совместную жизнь. Профессиональный психолог филиала МСППН в ВАО А. С. Негода расскажет слушателям о типичных проблемах современных семейных пар и путях их решения, разберет показательные ситуации на реальных примерах, затронет вопрос о наиболее частых ошибках в семейном воспитании детей. Посетителям семинара предложат варианты разрешения конфликтов и приемы эффективного общения в семье.

Участие в семинаре бесплатное, но необходимо предварительно записаться по телефону: 8 (495) 309-51-28. Семинар состоится 31 марта в 10.30 по адресу: улица Плеханова, дом 23, корпус 3.

Фото — МСППН