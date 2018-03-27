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Бесплатные занятия в Музее советских игровых автоматов
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Бесплатные занятия в Музее советских игровых автоматов 

Ezhikezhik.ru 37 минут назад
Фото: Ezhikezhik.ru
Со 2 по 8 апреля в Музее советских игровых автоматов пройдут бесплатные мастер-классы, попасть на которые можно будет, купив входной билет.
Мастер — класс по созданию диафильмов «По стене ползет картинка…», 2 и 6 апреля в 12:00  На мастер-классе ребята узнают об истории диафильма, устройстве диапроектора, разберут все этапы создания диафильма, после чего придёт черед применить новые знания на практике. Выбрав роль режиссера, оператора, сценариста или художника, каждый станет полноправным участником творческой группы по созданию собственного диафильма с уникальным сценарием и авторскими рисунками.
Мастер — класс от «Скандинавской школы, 3 апреля в 12:00  Участники создадут робот-значок из фетра своими руками. Он станет самым необычным роботом на земле.
5 апреля в 12:00 Участники смастерят игру „Рыбалка“ своими руками.
Квест „Егор, давай во двор!“, 4 апреля в 12:00  Используя технологии дополненной реальности, участники проведут время со сверстником 1970-х годов: поищут „секретики“, поиграют в „крокодила“, веменяют билетик в кино на любимый мультфильм.
Дети узнают, где проводили свободное время нынешние взрослые, когда были детьми? Конечно, во дворе! Даже когда самым совершенным гаджетом в доме был холодильник, советской детворе было некогда скучать.
Игровые точки будут обозначены специальными наклейками на полу и стенах музея. Наводя на них камеру смартфона или планшета, посетители будут получать изображения и задания к ним и смогут давать устные и письменные ответы.
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