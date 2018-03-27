В «Олимпе» на Новороссийской состоялся музыкальный вечер памяти Анны Герман

Творческий вечер памяти Анны Герман прошел в филиале центра творчества молодежи «Олимп», который находится на улице Новороссийской. Об этом рассказали в администрации досугового учреждения.

— Руководитель студии «Гитара» Андрей Старков рассказал биографию певицы, участники встречи вспомнили ее песни. Приятно было видеть, что Анну Герман в России помнят представители и старшего, и подрастающего поколения, — добавил сотрудник администрации молодежного центра.

Напомним, что филиал молодежного центра «Олимп» расположен по адресу улица Новороссийская, 8. (мю)