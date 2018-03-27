Гала-концерт фестиваля «Россия — твоя и моя!» пройдет в СЗАО

Во Дворце творчества детей и молодежи «Хорошево» завершается отборочный этап второго открытого городского фестиваля народного творчества для детей и юношества «Россия — твоя и моя!». Более десяти тысяч человек, сотня творческих коллективов, открытия новых дарований — таков результат сезона 2017–2018.

Как сообщили представители ДТДМ «Хорошево», конкурсные номера образовательных организаций оценивались по следующим жанрам: «Вокальный жанр», «Инструментальный жанр», «Танцевальный жанр», «Цирковое и ярмарочное искусство», «Литературный жанр», «Художественное чтение», «Шоу-программа» и «Декоративно-прикладное творчество».

Завершится фестиваль «Россия — твоя и моя!» большим гала-концертом, в котором примут участие лучшие из номинантов, отобранных квалифицированным жюри. Концерт состоится 15 апреля во Дворце творчества детей и молодежи «Хорошево». (ср)