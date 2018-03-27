Белгородская благотворительность без купюр

С 2015 года двадцатилетний активист Дмитрий Лукашов помогает нуждающимся семьям и детским домам. О том, как работают белгородские благотворительные организации, с какими трудностями сталкивался и как решил помогать людям, находящимся в сложной жизненной ситуации, Дима рассказал нашей редакции.

О себе

У меня было тяжелое детство: я рос без отца, мама одна тянула меня и трех моих сестер. Работать я начал в 13 лет. Как сейчас помню, я заработал 600 рублей и накормил в тот день всю семью. Учиться пошел в педагогический колледж по специальности «компьютерные сети». Я не видел перспектив на этой специальности, поэтому отчислился и перешел в белгородское Профессиональное училище № 4. Работал сварщиком на протяжении полутора лет. По окончании обучения долго искал работу, но даже с моим красным дипломом мне предлагали зарплату 70 рублей в час. Я понимал, что это утопично — работать за 12 000 рублей в месяц, и стал искать себя в строительстве. Меня взяли в одну строительную фирму. За восемь месяцев работы я выбился в помощники директора. Зарплата была хорошая, поэтому я скопил небольшой капитал, который в дальнейшем вложил в развитие своего дела. Я понял, что хочу помогать людям, ведь многие семьи живут намного хуже, чем жила моя семья. Некоторым неоткуда ждать помощи, и я не мог пройти мимо.

Сборы средств

Мы находим семью, связываемся с ней, общаемся, спрашиваем, чем мы можем помочь. Узнаем подробности о ней, проверяем документы, лично общаемся и, когда убеждаемся, что ей действительно нужна помощь, составляем список того, что нужно купить, и открываем сбор. Например, последняя семья, которой мы помогли, скромно попросила помочь только продуктами и бытовой химией. Мы привезли ей все, что требовалось, и подарили ноутбук. Думали, что на этом помощь ей закончится. Потом мы узнали о долгах по коммуналке — 150 000 рублей. Из-за них семья не могла встать в очередь на получение квартиры. Мы решили помочь ей и с этой проблемой. На данный момент идет сбор средств.

Все по-честному

Сбор средств происходит по определенной системе. Я выкладываю в свой Инстаграм пост, в котором описываю, на что идет сбор, предоставляю все документы, фотографии семьи и детей. Собираю нужную сумму денег, после чего еду в магазин и закупаю все необходимое, затем делаю выписки, фотографирую чеки. Когда закрываем сбор, приезжаем к семье и привозим все, что требовалось. О работе мы отчитываемся на странице в Инстаграме, прикрепляем фотографии семьи, которой оказали помощь, также прилагаем фотографии чеков и выписок из банка.

Кому помогли

Первая акция прошла в сентябре 2015 года в Разуменском детском доме за мой счет. Я пригласил своего друга на добровольной основе, мы провели турнир по футболу, дети получили подарки за призовые места. Проводили новогодний утренник — привезли почти весь состав Разуменского детского дома в торговый центр. Дети поиграли в игровые автоматы, потом пошли на каток.

Также мы помогали Старооскольскому детскому дому. Проводили турнир по футболу.

Семьям помогаем по-разному: кому-то делаем ремонт — меняем окна, делаем косметический ремонт, покупаем мебель и игрушки детям, кому-то — закупаем продукты и бытовую химию. Смотря кто в чем нуждается.

Наверное, все слышали про случай в Прохоровке, где десятилетняя девочка спасла при пожаре пять братьев и сестер. Семье после несчастного случая выделили дом, который, к слову, был полуразрушен, еще и долги были по коммуналке. Люди со всей России помогали, чем могли. Мы тоже не остались в стороне и заказали большой набор мебели — три двухъярусные кровати, столы, стулья, шкафы. И до сих пор помогаем продуктами.

Также была большая акция, направленная на многодетные семьи в январе 2016 года. Мы посетили три многодетные семьи по области, привезли продуктов, которых хватило не на один месяц, и наборы игрушек детям. Последняя акция была в центре «Милосердие» (Межрегиональная общественная организация в Белгороде — Прим. ред.). Привозили продукты, медицинские принадлежности: градусники, приборы для измерения давления и сахара в крови, памперсы для взрослых и т. д.

О наболевшем

Некоторые благотворительные организации, которые зарабатывают на помощи таким семьям, могли бы сделать намного больше. Мы, можно сказать, доделываем их работу.

Есть и те, кто занимается сбором денег вроде и законно, но не совсем честно. По личному расследованию одного из общественных деятелей — зарабатывают организации, которые занимаются сбором средств в автобусах, около 100-150 тысяч рублей, но в отчетности пишут о 2-3 тысячах в день. Куда идут остальные деньги, одному Богу известно.

Текст: Алла Сидоренко.

Фото: из личного архива Дмитрия Лукашова.